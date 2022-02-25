Тите покинет пост главного тренера сборной Бразилии после чемпионата мира

Бразильская сборная досрочно вышла в финальную стадию чемпионата мира, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

«Не буду лгать, я останусь до конца чемпионата мира», — приводит слова 60-летнего тренера АФП со ссылкой на телеканал Sportv.