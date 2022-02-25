Тите покинет пост главного тренера сборной Бразилии после чемпионата мира
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Главный тренер футбольной сборной Бразилии Тите заявил, что покинет национальную команду после чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Бразилия
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Главный тренер футбольной сборной Бразилии Тите заявил, что покинет национальную команду после чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Бразильская сборная досрочно вышла в финальную стадию чемпионата мира, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря.
«Не буду лгать, я останусь до конца чемпионата мира», — приводит слова 60-летнего тренера АФП со ссылкой на телеканал Sportv.
Тите возглавил сборную Бразилии в 2016 году. Под его руководством команда завоевала Кубок Америки 2019 года. На чемпионате мира — 2018 в России бразильцы дошли до ¼ финала, где уступили сборной Бельгии.