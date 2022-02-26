Сборная Украины сможет проводить домашние матчи в Польше. Главы УАФ принял предложение поляков

«Сегодня я пообщался с моим дорогим другом Андреем Павелко, президентом УАФ. От имени Польского футбольного союза я предложил ему организовать матчи Украины в Польше, если потребуется. Украинская сторона приняла наше предложение», — написал Кулеша в твиттере.