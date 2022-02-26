Сборная Украины сможет проводить домашние матчи в Польше. Главы УАФ принял предложение поляков
Сборная Украины сможет проводить международные матчи в Польше. Об этом сообщил президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша.
Украина
Польша
«Сегодня я пообщался с моим дорогим другом Андреем Павелко, президентом УАФ. От имени Польского футбольного союза я предложил ему организовать матчи Украины в Польше, если потребуется. Украинская сторона приняла наше предложение», — написал Кулеша в твиттере.
Ранее УЕФА обязал российские и украинские клубы и сборные проводить домашние матчи турниров под эгидой УЕФА на нейтральном поле.