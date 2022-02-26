Сборная Швеции отказалась проводить стыковой матч ЧМ-2022 с командой России

Сборная России должна сыграть со сборной Польши 24 марта в Москве в полуфинале стыкового турнира. В другом полуфинале встретятся сборные Швеции и Чехии. Победитель турнира выйдет на чемпионат мира, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.

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«Руководство SvFF решило, что сборная Швеции не будет играть возможный матч “стыков” против команды России независимо от того, где будет проходить матч. В федерации также призывают ФИФА отменить мартовские матчи плей-офф, в которых участвует сборная России», — говорится в сообщении.

Ранее президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезарий Кулеша сообщил, что сборная Польши не намерена проводить стыковой матч против команды России из-за ситуации между Россией и Украиной. В четверг сборные Польши, Швеции и Чехии сделали совместное объявление, что не намерены проводить матчи квалификации к чемпионату мира — 2022 на территории России в связи с обострением российско-украинских отношений.