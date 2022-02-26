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21:44 (мск), источник: ТАСС

В РФС надеются, что соперникам россиян в отборе на ЧМ-2022 засчитают технические поражения

Ранее сборные Швеции и Польши заявили, что не будут играть стыковые матчи против команды России.

Россия
Польша
ШвецияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Стыковые матчи. Полуфиналы, 24.03.2022, 20:00

Россия-Польша-

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) надеется, что командам Польши и Швеции засчитают технические поражения в случае их отказа проводить отборочные матчи на чемпионат мира 2022 года со сборной России. Об этом ТАСС рассказал вице-президент РФС Денис Соловьев.

Сборная России должна сыграть в полуфинальном матче отбора против команды Польши 24 марта в Москве. Победитель 29 марта должен встретиться с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция — Чехия. Игра запланирована на поле победителя матча между россиянами и поляками.

«На сегодняшний момент никакой официальной позиции ФИФА нет, помимо заявления от 24 февраля, — сказал Соловьев. — Все остальное — гадание на кофейной гуще. Я исхожу из того, что есть регламент, если кто-то хочет отказаться, в соответствии с ним должно быть засчитано техническое поражение. Если шведы тоже откажутся, и регламент будет соблюден, значит мы выйдем на чемпионат мира так», — сказал Соловьев.

Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Стыковые матчи. Полуфиналы, 24.03.2022, 22:45

Швеция-Чехия-

«Кто сейчас может сказать, какие есть риски, не хочу даже оценивать их. Если бы был понятный алгоритм принятия тех или иных решений, его можно было бы просчитать и понять, какой ответ будет на выходе. Сегодня вообще ничего не понятно, поэтому я предлагаю не заниматься домыслами и не фантазировать. Есть регламент, есть официальная позиция тех или иных организаций, которые за это отвечают», — отметил Соловьев.

Ранее президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша написал в Twitter, что сборная Польши отказывается проводить матч с россиянами из-за ситуации на Украине. В Шведском футбольном союзе также заявили, что команда Швеции не будет играть с российскими футболистами.

В пятницу исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил перенести финал Лиги чемпионов текущего сезона из Санкт-Петербурга в Париж. Также УЕФА принял решение о том, что российские клубы и сборные домашние матчи под эгидой организации будут проводить на нейтральных стадионах. Однако Международная федерация футбола (ФИФА) с подобными заявлениями не выступала.

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