Щенсны: Надеюсь, Россию отстранят от чемпионата мира. Посмотрим, хватит ли у ФИФА смелости

«Я уже решил, что не буду играть со сборной России, и рад, что мои товарищи по команде приняли такое же решение. Если нам засчитают техническое поражение, то мы примем это решение с высоко поднятыми головами, зная, что поступили правильно.



Я надеюсь, что Россию отстранят от чемпионата мира. Посмотрим хватит ли у ФИФА смелости на это», — цитирует Щенсны Calciomercato.com.