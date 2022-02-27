Щенсны: Надеюсь, Россию отстранят от чемпионата мира. Посмотрим, хватит ли у ФИФА смелости

«Я уже решил, что не буду играть со сборной России, и рад, что мои товарищи по команде приняли такое же решение. Если нам засчитают техническое поражение, то мы примем это решение с высоко поднятыми головами, зная, что поступили правильно.
Я надеюсь, что Россию отстранят от чемпионата мира. Посмотрим хватит ли у ФИФА смелости на это», — цитирует Щенсны Calciomercato.com.
Ранее президент Польского футбольного союза (PZPN) Чезаре Кулеши заявил, что национальная команда страны не намерена играть со сборной России в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре.