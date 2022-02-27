Колосков назвал абсурдным решение ФИФА в отношении сборной России

ФИФА в воскресенье объявила о том, что сборная России будет выступать в соревнованиях под ее эгидой в качестве команды Российского футбольного союза и не может использовать флаг и гимн страны. В марте национальной команде предстоит сыграть в стыковых матчах за право попасть на чемпионат мира в Катаре. 24 марта россияне должны сыграть со сборной Польши, а 29 марта, в случае победы, встретиться с сильнейшим в матче команд Швеции и Чехии. Ранее национальные ассоциации трех стран заявили о нежелании играть со сборной России.

«Это абсурд какой-то, честно говоря, не ожидал от ФИФА такого решения, потому что ведь чемпионат мира только пройдет в ноябре, — сказал Колосков. — Только потом начнутся отборочные игры следующего чемпионата мира. Почему нужно было принимать такое решение, абсолютно непонятно мне. Поэтому здесь просто недоумение, других эмоций выразить не могу».