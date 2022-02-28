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28 февраля, источник: Спорт РИА Новости

РФС оспорит решение ФИФА и УЕФА по отстранению российской сборной и клубов

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) не согласен с решением ФИФА и УЕФА отстранить российские команды от участия в международных матчах на неопределенный срок и оставляет за собой право оспорить его в соответствии с нормами международного спортивного законодательства, сообщается на сайте организации.

Россия
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Источник: Спорт РИА Новости

В понедельник Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях.

«Мы считаем, что это решение противоречит нормам и принципам международных соревнований, равно как и спортивному духу. Оно носит очевидный дискриминационный характер и наносит ущерб огромному количеству спортсменов, тренеров, сотрудников клубов и сборных команд, а главное, миллионам российских и зарубежных болельщиков, чьи интересы международные спортивные организации должны в первую очередь защищать», — говорится в заявлении.

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«Подобные действия вносят раскол в мировое спортивное сообщество, которое всегда придерживалось принципов равенства, взаимного уважения и независимости от политики. Мы оставляем за собой право оспаривать решение ФИФА и УЕФА в соответствии с нормами международного спортивного права», — сообщается в релизе РФС.

Мужская сборная России должна была 24 марта в Москве сыграть с командой Польши в полуфинале стыкового турнира за выход в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре. В другом полуфинале встретятся сборные Швеции и Чехии. Победитель турнира выйдет на чемпионат мира, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре. Женская сборная России должна была принять участие в чемпионате Европы, который состоится с 6 по 31 июля в Англии. В ⅛ финала Лиги Европы московский «Спартак» должен был сыграть с немецким «Лейпцигом».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи». 21 февраля Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.

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