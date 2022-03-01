СМИ: Adidas приостановил сотрудничество с Российским футбольным союзом

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях, сообщается в совместном заявлении организаций, опубликованном на сайте ФИФА.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи». 21 февраля Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.