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16:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Adidas приостановил сотрудничество с Российским футбольным союзом

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Компания Adidas объявила о приостановлении сотрудничества с Российским футбольным союзом (РФС), сообщает агентство Франс Пресс.

Россия
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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях, сообщается в совместном заявлении организаций, опубликованном на сайте ФИФА.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи». 21 февраля Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.

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