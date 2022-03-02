Россию лишили мировых спортивных турниров. Что об этом думают в российском футболе и хоккее?
Российский спорт переживает, возможно, самые трудные времена за всю свою историю.
Российский спорт переживает, возможно, самые трудные времена за всю свою историю.
После начала специальной операции на Украине едва ли не каждый час приходилось слышать о новых санкциях в отношении российских атлетов. Россию уже полностью лишили права участвовать в международных соревнованиях по футболу и хоккею, запретили выступать на мировых и европейских турнирах в фигурном катании, шорт-треке и конькобежном спорте. Сезон лыжных гонок и биатлона для россиян тоже закончился раньше времени.
Страна лишилась огромного количества спортивных соревнований, а множество российских атлетов потеряли возможность выступать на крупных турнирах. «Лента.ру» пообщалась с представителями некоторых видов спорта и узнала, что они думают о беспрецедентных решениях мировых спортивных федераций.
— Беспрецедентный момент в истории и хоккея, и спорта в целом. Нам так часто говорили, что спорт вне политики, а теперь обвиняют российских спортсменов непонятно в чем. Наверное, в чрезмерной любви к своей стране, гимну, флагу. Все эти решения — чистой воды политиканство. В мире происходило и происходит множество военных конфликтов, в том числе при участии стран НАТО. Но что-то не припомню, чтобы кого-нибудь из них так жестко наказывали. Наше поколение такое уже проходило, пройдем и это испытание. Было бы хорошо использовать паузу для наведения порядка в нашем хоккее.
ФХР будет бороться за наши сборные в CAS. Для начала нужно получить хоть какое-то юридическое обоснование принятому решению. Сложно делать прогнозы об успехе апелляции, не уверен в объективности и независимости суда. Подозреваю, что решат то, что им порекомендуют.
Изменится ли отношение к россиянам в НХЛ? Не думаю. Ребятами, которыми восхищались, так и продолжат восхищаться. Они же не могут никого ущемлять уровнем своего мастерства, это просто демонстрация таланта. Уверен, что и их контрактам ничего не угрожает. Если они выполняют обязательства по ним, то спокойно продолжат играть. В США очень строго относятся к финансовым вопросам.
— Решение для меня абсолютно непонятное. «Спартак» бился в еврокубках, сражался за попадание в плей-офф Лиги Европы. И вдруг по совершенно не зависящим от нее причинам команду отстраняют от турнира. Но ведь футболисты не занимаются политикой, они ни в чем не виноваты! Ну окей, пусть исключают нас отовсюду, убивают конкуренцию. Тут уже даже больше не о футболе речь, а о других видах спорта, где мы на ведущих ролях. Они же сами себе роют яму. Слышал безумные призывы запретить россиянам выступать в НХЛ. Вперед, лишайте себя лучших хоккеистов мира. Это вам же и нанесет непоправимый ущерб.
Конечно, нужно обращаться в CAS, но, думаю, ничего из этого не выйдет
Все спортивные организации находятся под гигантским давлением европейских стран и США. Мне только интересно, а почему они в этой ситуации слушают только одну сторону конфликта? Почему доводы России вообще никем не воспринимаются? Помню, как от спорта изолировали Югославию, тогда там шли боевые действия. Может, и Украину тогда сейчас дисквалифицировать?
Не думаю, что нам поможет создание каких-то альтернативных международных соревнований, нужно сражаться за восстановление нашей страны в мировом футбольном сообществе, пытаться достучаться до чиновников, которые принимают решения. Если бы сейчас в руководстве ФИФА был наш Вячеслав Иванович Колосков, они бы даже не задумывались ни о каких санкциях.
— Это очень печально. Уверен, надо пробовать отстоять свои права в CAS. При этом надо смотреть правде в глаза, шансов у нас нет практически никаких. Сыграть на чемпионате мира — мечта каждого футболиста, мне очень обидно, что наши ребята из-за политики лишились такой возможности. Очень жаль и российские клубы, которых не будет в еврокубках. Конечно, я не ожидал, что дойдет до таких жестких санкций, но и творящееся сейчас в мире — полная неожиданность для всех. Думаю, ФИФА и УЕФА решили исключить нас на фоне огромной истерии, которая поднялась. Хочу выразить поддержку и представителям других видов спорта, ведь санкции коснулись не только наших футболистов.
Легионеры в РПЛ сейчас посмотрят на размер своих контрактов и взвесят все за и против. Тот, кто получает очень приличные суммы, вряд ли захочет уезжать. Остальные, возможно, попробуют покинуть наш чемпионат. Произошедшее отразится и на россиянах, выступающих за рубежом. Уверен, они уже сейчас испытывают давление. Могут ли расторгнуть с ними контракты? Я уже ничему не удивлюсь. Градус хаоса и паники беспрецедентный.
— С одной стороны, случившееся — катастрофа для нас. С другой — пришло время нашим спортивным менеджерам проявить себя. Нужно обязательно придумать какие-то соревнования с участием, например, азиатских стран. Оставаться в полной международной изоляции нам нельзя.
Не ожидал, что решение ФИФА и УЕФА будет настолько жестким, но в спорт пришла политика, что поделать. Будут ли легионеры массово покидать РПЛ? Нет, думаю, до такого не дойдет. Кто-то, конечно, захочет уехать, но массового бегства не произойдет, нужно отрабатывать контракты. Тем более чемпионат у нас очень интересный.
Думаю, шансов обжаловать отстранение в CAS нет никаких, миром сейчас правит политика. Особенно меня возмутили заявления МОК, призвавшего отстранять Россию от всех соревнований. Задача этой организации — максимально отодвигать политику от спорта, а они занимаются противоположными вещами. Принципы основателя олимпийского движения Пьера де Кубертена выбросили в мусорное ведро. Меня воспитывали по-другому.
Могут ли в Европе ввести персональные санкции против российских футболистов? Нет, исключено. Уверен, до такого маразма не дойдет и иностранные клубы не будут разрывать контракты с россиянами.
Так что Александр Головин, Алексей Миранчук и другие могут спокойно продолжать выступать в европейских чемпионатах.
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Хореограф и олимпийский призер в фигурном катании Илья Авербух отказался от развернутой оценки действий ISU. Но обратился со словами поддержки к российским фигуристам. «Хочется лишь передать слова поддержки нашим ребятам, — сказал Авербух. — Они сначала столкнулись с отменой крупных международных турниров из-за коронавируса, теперь их постиг такой удар. Российским спортсменам не позавидуешь, желаю им сил и терпения. Больше мне по этому поводу сказать нечего».