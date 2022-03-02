Россию лишили мировых спортивных турниров. Что об этом думают в российском футболе и хоккее?

После начала специальной операции на Украине едва ли не каждый час приходилось слышать о новых санкциях в отношении российских атлетов. Россию уже полностью лишили права участвовать в международных соревнованиях по футболу и хоккею, запретили выступать на мировых и европейских турнирах в фигурном катании, шорт-треке и конькобежном спорте. Сезон лыжных гонок и биатлона для россиян тоже закончился раньше времени.

Страна лишилась огромного количества спортивных соревнований, а множество российских атлетов потеряли возможность выступать на крупных турнирах. «Лента.ру» пообщалась с представителями некоторых видов спорта и узнала, что они думают о беспрецедентных решениях мировых спортивных федераций.

Владимир Плющев, бывший главный тренер сборной России по хоккею

— Беспрецедентный момент в истории и хоккея, и спорта в целом. Нам так часто говорили, что спорт вне политики, а теперь обвиняют российских спортсменов непонятно в чем. Наверное, в чрезмерной любви к своей стране, гимну, флагу. Все эти решения — чистой воды политиканство. В мире происходило и происходит множество военных конфликтов, в том числе при участии стран НАТО. Но что-то не припомню, чтобы кого-нибудь из них так жестко наказывали. Наше поколение такое уже проходило, пройдем и это испытание. Было бы хорошо использовать паузу для наведения порядка в нашем хоккее.

Читайте также Сборной России по хоккею запретили участвовать в оставшихся этапах Евротура

ФХР будет бороться за наши сборные в CAS. Для начала нужно получить хоть какое-то юридическое обоснование принятому решению. Сложно делать прогнозы об успехе апелляции, не уверен в объективности и независимости суда. Подозреваю, что решат то, что им порекомендуют.

Изменится ли отношение к россиянам в НХЛ? Не думаю. Ребятами, которыми восхищались, так и продолжат восхищаться. Они же не могут никого ущемлять уровнем своего мастерства, это просто демонстрация таланта. Уверен, что и их контрактам ничего не угрожает. Если они выполняют обязательства по ним, то спокойно продолжат играть. В США очень строго относятся к финансовым вопросам.

Дмитрий Кузнецов, бывший футболист сборных СССР и России

— Решение для меня абсолютно непонятное. «Спартак» бился в еврокубках, сражался за попадание в плей-офф Лиги Европы. И вдруг по совершенно не зависящим от нее причинам команду отстраняют от турнира. Но ведь футболисты не занимаются политикой, они ни в чем не виноваты! Ну окей, пусть исключают нас отовсюду, убивают конкуренцию. Тут уже даже больше не о футболе речь, а о других видах спорта, где мы на ведущих ролях. Они же сами себе роют яму. Слышал безумные призывы запретить россиянам выступать в НХЛ. Вперед, лишайте себя лучших хоккеистов мира. Это вам же и нанесет непоправимый ущерб.

Конечно, нужно обращаться в CAS, но, думаю, ничего из этого не выйдет Дмитрий Кузнецов

Все спортивные организации находятся под гигантским давлением европейских стран и США. Мне только интересно, а почему они в этой ситуации слушают только одну сторону конфликта? Почему доводы России вообще никем не воспринимаются? Помню, как от спорта изолировали Югославию, тогда там шли боевые действия. Может, и Украину тогда сейчас дисквалифицировать?

Не думаю, что нам поможет создание каких-то альтернативных международных соревнований, нужно сражаться за восстановление нашей страны в мировом футбольном сообществе, пытаться достучаться до чиновников, которые принимают решения. Если бы сейчас в руководстве ФИФА был наш Вячеслав Иванович Колосков, они бы даже не задумывались ни о каких санкциях.

Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России по футболу

— Это очень печально. Уверен, надо пробовать отстоять свои права в CAS. При этом надо смотреть правде в глаза, шансов у нас нет практически никаких. Сыграть на чемпионате мира — мечта каждого футболиста, мне очень обидно, что наши ребята из-за политики лишились такой возможности. Очень жаль и российские клубы, которых не будет в еврокубках. Конечно, я не ожидал, что дойдет до таких жестких санкций, но и творящееся сейчас в мире — полная неожиданность для всех. Думаю, ФИФА и УЕФА решили исключить нас на фоне огромной истерии, которая поднялась. Хочу выразить поддержку и представителям других видов спорта, ведь санкции коснулись не только наших футболистов.

Легионеры в РПЛ сейчас посмотрят на размер своих контрактов и взвесят все за и против. Тот, кто получает очень приличные суммы, вряд ли захочет уезжать. Остальные, возможно, попробуют покинуть наш чемпионат. Произошедшее отразится и на россиянах, выступающих за рубежом. Уверен, они уже сейчас испытывают давление. Могут ли расторгнуть с ними контракты? Я уже ничему не удивлюсь. Градус хаоса и паники беспрецедентный.

Валерий Непомнящий, бывший тренер «Томи» и сборной Камеруна

— С одной стороны, случившееся — катастрофа для нас. С другой — пришло время нашим спортивным менеджерам проявить себя. Нужно обязательно придумать какие-то соревнования с участием, например, азиатских стран. Оставаться в полной международной изоляции нам нельзя.

Читайте также В МОК заявили, что его рекомендации не направлены против российских спортсменов

Не ожидал, что решение ФИФА и УЕФА будет настолько жестким, но в спорт пришла политика, что поделать. Будут ли легионеры массово покидать РПЛ? Нет, думаю, до такого не дойдет. Кто-то, конечно, захочет уехать, но массового бегства не произойдет, нужно отрабатывать контракты. Тем более чемпионат у нас очень интересный.

Думаю, шансов обжаловать отстранение в CAS нет никаких, миром сейчас правит политика. Особенно меня возмутили заявления МОК, призвавшего отстранять Россию от всех соревнований. Задача этой организации — максимально отодвигать политику от спорта, а они занимаются противоположными вещами. Принципы основателя олимпийского движения Пьера де Кубертена выбросили в мусорное ведро. Меня воспитывали по-другому.

Могут ли в Европе ввести персональные санкции против российских футболистов? Нет, исключено. Уверен, до такого маразма не дойдет и иностранные клубы не будут разрывать контракты с россиянами.

Так что Александр Головин, Алексей Миранчук и другие могут спокойно продолжать выступать в европейских чемпионатах. Валерий Непомнящий

***