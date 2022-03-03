Мхитарян завершил карьеру в сборной Армении

Мхитарян выступал за национальную команду с 2007 года.

«После 95 матчей за сборную, тяжелой работы, эмоций, беспрецедентных взлетов и падений во время представления моей страны на поле я принял решение завершить свою международную карьеру», — написал Мхитарян в Facebook.

Он отметил, что пришел к этому решению после последней игры против сборной Германии в ноябре 2021 года. «Думаю, что это подходящее время. Я отдал все, что мог, своей национальной сборной. В ближайшие годы буду полностью сосредоточен на своей клубной карьере», — заявил Мхитарян.

33-летний футболист отметил, что помнит, как впервые надел футболку национальной сборной в товарищеском матче против Панамы в 2007 году, свой первый гол за страну в отборочном матче чемпионата мира против эстонцев в 2009 году.

«Для меня было честью играть за свою страну последние 15 лет и еще большей честью — быть ее капитаном последние шесть лет», — добавил футболист.