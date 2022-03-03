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14:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мхитарян завершил карьеру в сборной Армении

ЕРЕВАН, 3 мар — РИА Новости. Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян заявил в четверг о завершении карьеры в сборной Армении по футболу.

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Источник: AP 2022

Мхитарян выступал за национальную команду с 2007 года.

«После 95 матчей за сборную, тяжелой работы, эмоций, беспрецедентных взлетов и падений во время представления моей страны на поле я принял решение завершить свою международную карьеру», — написал Мхитарян в Facebook.

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Он отметил, что пришел к этому решению после последней игры против сборной Германии в ноябре 2021 года. «Думаю, что это подходящее время. Я отдал все, что мог, своей национальной сборной. В ближайшие годы буду полностью сосредоточен на своей клубной карьере», — заявил Мхитарян.

33-летний футболист отметил, что помнит, как впервые надел футболку национальной сборной в товарищеском матче против Панамы в 2007 году, свой первый гол за страну в отборочном матче чемпионата мира против эстонцев в 2009 году.

«Для меня было честью играть за свою страну последние 15 лет и еще большей честью — быть ее капитаном последние шесть лет», — добавил футболист.

Мхитарян в разные годы играл за ереванский «Пюник», донецкие «Металлург» и «Шахтер», дортмундскую «Боруссию», английские «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Выступает в итальянской «Роме» с 2019 года. В составе сборной Армении забил 32 мяча.

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