Украина просит ФИФА перенести стыковую игру с Шотландией. Матч может пройти в июне
Украина предложила ФИФА перенести стыковой матч ее сборной в квалификации ЧМ-2022.
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Украина предложила ФИФА перенести стыковой матч ее сборной в квалификации ЧМ-2022.
Международная федерация футбола подтвердила получение запроса о переносе игры Шотландия — Украина, запланированной на 24 марта, на более поздний срок, и сообщила о поиске подходящего решения совместно с УЕФА и Федерацией футбола Шотландии.
По сведениям USA Today, одним из вариантов называется сдвиг на июнь этой игры, а также параллельной — между Уэльсом и Австрией.