Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Арминия
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Салернитана
Футбол. Зарубежный
23:00
Лорьян
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Севилья
Футбол. Кубок России
3.03
Балтика
Чайка
30
Футбол. Кубок России
3.03
Зенит
КАМАЗ
60
Все события
Фоторепортажи
7Олимпиада в Пекине: все чемпионы 19 февраля
52Пекин-2022: лучшие кадры XXIV Зимних Олимпийских игр
09:58 (мск), источник: Sports.Ru

Украина просит ФИФА перенести стыковую игру с Шотландией. Матч может пройти в июне

Украина предложила ФИФА перенести стыковой матч ее сборной в квалификации ЧМ-2022.

Украина
Шотландия
Уэльс
АвстрияОтбор ЧМ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2022

Международная федерация футбола подтвердила получение запроса о переносе игры Шотландия — Украина, запланированной на 24 марта, на более поздний срок, и сообщила о поиске подходящего решения совместно с УЕФА и Федерацией футбола Шотландии.

По сведениям USA Today, одним из вариантов называется сдвиг на июнь этой игры, а также параллельной — между Уэльсом и Австрией.

 Камила Валиева: все, что известно к этому часу
ОИ-2022 все подробности: новости, медальный зачет, календарь и другое
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь