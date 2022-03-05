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10:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Карпин заявил, что Дзюба сообщил о готовности выступать за сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что форвард санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба при личной встрече сообщил ему о готовности и желании выступать за национальную команду.

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Источник: РИА "Новости"
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Сборная России проведет учебно-тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта. На данный момент национальная команда отстранена от международных матчей по решению ФИФА и УЕФА.

«Встречался с футболистами “Зенита”, которые были в сборной. Артем тоже попросил о встрече. Сказал, что готов и хочет играть за команду. Я ответил: “Раз готов, тренируйся, а мы посмотрим — вызывать или нет”, — цитирует Карпина “Спорт-Экспресс”.

Дзюба последний раз играл в составе сборной России на Евро-2020, где он забил один из двух голов команды на турнире. В сентябре 2021 года форвард вошел в расширенный список сборной на октябрьские матчи отбора к чемпионату мира — 2022, однако отказался от вызова.

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