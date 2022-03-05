Карпин заявил, что Дзюба сообщил о готовности выступать за сборную России

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Сборная России проведет учебно-тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта. На данный момент национальная команда отстранена от международных матчей по решению ФИФА и УЕФА.

«Встречался с футболистами “Зенита”, которые были в сборной. Артем тоже попросил о встрече. Сказал, что готов и хочет играть за команду. Я ответил: “Раз готов, тренируйся, а мы посмотрим — вызывать или нет”, — цитирует Карпина “Спорт-Экспресс”.