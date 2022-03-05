Карпин заявил, что Дзюба сообщил о готовности выступать за сборную России

Сборная России проведет учебно-тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта. На данный момент национальная команда отстранена от международных матчей по решению ФИФА и УЕФА.
«Встречался с футболистами “Зенита”, которые были в сборной. Артем тоже попросил о встрече. Сказал, что готов и хочет играть за команду. Я ответил: “Раз готов, тренируйся, а мы посмотрим — вызывать или нет”, — цитирует Карпина “Спорт-Экспресс”.
Дзюба последний раз играл в составе сборной России на Евро-2020, где он забил один из двух голов команды на турнире. В сентябре 2021 года форвард вошел в расширенный список сборной на октябрьские матчи отбора к чемпионату мира — 2022, однако отказался от вызова.