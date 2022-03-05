Россия вне игры. Как санкции отразятся на российском футболе

Западные санкции в связи со спецоперацией на Украине затронули самые разные сферы жизни. Не стал исключением и футбол: российские команды отстраняются от турниров, символика российских спонсоров исчезает с формы европейских команд, болельщиков отрезают от трансляций/

Хроника санкций

Последствия для футбола начали ощущаться сразу же после начала специальной военной операции. Уже 24 февраля сборные Польши, Чехии и Швеции отказались играть стыковые матчи отбора на чемпионат мира на территории России, а затем последовали заявления официальных футбольных организаций.

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25 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил о переносе финального матча Лиги чемпионов из России во Францию. Игра пройдет 28 февраля в Париже.

27 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) официально наложила санкции на Российский футбольный союз (РФС). Футбольные сборные были лишены права проводить матчи под эгидой ФИФА на территории страны, использовать национальную символику, флаг и гимн страны. Выступать можно только от лица РФС, а не России.

Уже на следующий день, 28 февраля, санкции были ужесточены. ФИФА и УЕФА отстранили абсолютно все российские команды — и сборные, и клубы — от участия в любых своих турнирах. Таким образом, московский «Спартак» лишился выступления в Лиге Европы, национальная мужская команда — шанса отобраться на Чемпионат мира 2022.

«Футбол полностью един в этом вопросе и солидарен со всеми пострадавшими на Украине», — говорится в пресс-релизе ФИФА.

Президенты обеих ассоциаций надеются, что ситуация на Украине быстро и серьезно улучшится, чтобы футбол снова мог быть вектором мира и единения людей.

4 марта Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL) исключила Российскую Премьер-Лигу (РПЛ) и Футбольную Национальную Лигу (ФНЛ) из состава организации.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин описал состояние футболистов так: «Все в шоке. Говорят, что это несправедливо. Что они еще скажут?!».

Не ожидал ограничительных мер в сфере спорта даже Сергей Лавров. «Мы были готовы к санкциям, но не ожидали, что под их действие попадут спортсмены…» — заявил министр иностранных дел.

При этом Карпин отметил, что в ходе мартовского сбора национальная команда все-таки проведет один контрольный матч. Однако относительно соперника определенности нет.

Сыграем между собой, может, с молодежной сборной какую-то игру.

Некоторые из клубов пострадали не только напрямую, но и опосредованно — в результате санкций, наложенных на спонсоров и владельцев. У «Динамо» это банк ВТБ, у ЦСКА — ВЭБ. Российский бизнесмен Роман Абрамович официально заявил, что продает лондонский «Челси».

Российские спортивные власти ищут выход из сложившейся ситуации. В субботу телеканал Матч ТВ сообщил, что Россия ведёт переговоры о создании спортивных лиг со странами СНГ и БРИКС. Как это решение может быть воплощено в жизнь технически, телеканал не сообщил.

Исход легионеров

На фоне специальной военной операции и санкций российские футбольные клубы начали лишаться зарубежных игроков. Так 3 марта стало известно, что «Краснодар» приостановил действие контрактов со всеми своими легионерами, которые уже покинули расположение клуба. Об этом сообщил сайт «РБ Спорт» со ссылкой на Нетто Хеновеса, агента краснодарского защитники Кайо Панталеао. До этого клуб расторг контракт с немецким тренером Даниэлем Фарке и его ассистентами.

Тенденция заметна и в других командах. В частности, из питерского «Зенита» уже ушел украинский защитник Ярослав Ракицкий, из московского «Локомотива» — тренер Маркус Гисдоль, из столичного «Динамо» — украинец Андрей Воронин.

При этом россиянам, выступающим за зарубежные клубы, пока ничего грозить не должно. Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) заявила РИА «Новости», что не будет призывать иностранные клубы к разрыву контрактов с игроками из России.

Их права должны быть защищены так же, как и права всех других игроков.

Однако многие причастные к спорту лица видят в оттоке легионеров окно возможностей. Аргументы звучат привычные — воспитание собственных кадров.

«Этого стоило ожидать, я говорил о легионерах год назад, что надо избавляться от игроков с иностранным паспортом, чтобы развивать российский футбол, давать дорогу нашим молодым игрокам», — заявил ТАСС член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков, также входящий в состав наблюдательного совета подмосковных «Химок», замыкающего турнирную таблицу РПЛ.

Я считаю, что решения, которые озвучены ФИФА и УЕФА, работают на развитие отечественного футбола, мы видим, что ушли два тренера в «Динамо» и «Локомотиве». Ничего страшного, это решение будет способствовать развитию нашего футбола.

Спорт вне экрана

Санкции ударили и по доступности спортивного контента для зрителей. Если с трансляциями российских соревнований, таких как РПЛ, проблем не ожидается, то западные уже начали обрезаться.

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3 марта на страницах Eurosport в социальных сетях появилось сообщение о том, что из-за сложностей с приемом платежей канал «временно не может активировать новые и продлевать существующие подписки для просмотра Eurosport на сайте и в приложениях».

«Мы понимаем, что в спорте критически важно смотреть трансляции в прямом эфире и не пропускать ключевые соревнования и матчи. Поэтому ищем решение, которое позволит восстановить оплату в кратчайшие сроки. Если у вас уже оформлена подписка с автопродлением, доступ к Eurosport сохранится», — сообщил канал.

Впрочем, в плане футбола Eurosport едва ли может считаться главным источником трансляций — канал показывает только шведский чемпионат. Но одновременно стало известно, что телеканал «Матч ТВ» больше не транслирует топовый футбольный дивизион Франции, о чем официально заявила французская сторона.

«Действительно, мы перестали получать сигнал от французских коллег, никаких разговоров с нами об этом не было. Решение руководства Лиги 1 считаем поспешным и политизированным. Пока чемпионат Франции остается без российской аудитории», — подтвердил у себя в Telegram генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

Аналогичная перспектива грозит Английской Премьер-Лиге, матчи которой до конца этого сезона транслирует Okko, а с нового сезона должен начать показывать уже упомянутый «Матч».

Выступая 3 марта на саммите Business of Footbal газеты Financial Times, генеральный директор Английской Премьер-Лиги Ричард Мастерс заявил, что контракты на трансляции матчей в России находятся в процессе пересмотра, сообщает Devdiscourse.

Что касается наших контрактов на зарубежное вещание в России, то они однозначно находятся на пересмотре. И во многих аспектах. Я бы хотел, чтобы русский народ увидел силу чувств в Премьер-Лиге и английском футболе в эти выходные. Но мы очень пристально смотрим на них в плане приостановки или разрыва в свете текущей ситуации.

Санкции угрожают футболу не только реальному, но и виртуальному. Еще 2 марта компания Electronic Arts сообщила о том, что в ее электронных играх не будет российских команд.