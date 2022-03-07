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15:02 (мск), источник: Чемпионат.com

ФИФА может перенести стыковой матч ЧМ-2022 Россия — Польша на июнь

ФИФА может перенести стыковой матч ЧМ-2022 Россия — Польша, несмотря на отстранение российской сборной от международных турниров, сообщает Interia.

Россия
ПольшаОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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По информации источника, в организации пытаются найти решение, чтобы национальная команда России смогла продолжить участие в отборе на мундиаль.

Отмечается, что встреча сборных России и Польши может состояться в июня. Итоговое решение ещё не принято.

Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. До этого об отказе играть со сборной России в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира в Катаре заявили национальные команды Польши, Швеции, Чехии, Албании, Ирландии, Швейцарии и Англии.

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