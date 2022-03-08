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8 марта, источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по футболу решила расстаться с главным тренером

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Талгат Байсуфинов покинет свой пост, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстан
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Вместо него команду возглавит другой отечественный специалист, с которым уже провели переговоры.

Ожидается, что преемник Байсуфинова будет назначен на эту должность на две стыковые игры Лиги наций против Молдовы. Матчи пройдут 24 и 29 марта текущего года.

Под руководством Байсуфинова сборная Казахстана заняла последнее место в отборочной группе на чемпионат мира-2022, набрав три очка.

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