Сборная Казахстана по футболу решила расстаться с главным тренером

Вместо него команду возглавит другой отечественный специалист, с которым уже провели переговоры.

Ожидается, что преемник Байсуфинова будет назначен на эту должность на две стыковые игры Лиги наций против Молдовы. Матчи пройдут 24 и 29 марта текущего года.