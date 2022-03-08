Сборная Казахстана по футболу решила расстаться с главным тренером
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Талгат Байсуфинов покинет свой пост, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстан
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Талгат Байсуфинов покинет свой пост, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Вместо него команду возглавит другой отечественный специалист, с которым уже провели переговоры.
Ожидается, что преемник Байсуфинова будет назначен на эту должность на две стыковые игры Лиги наций против Молдовы. Матчи пройдут 24 и 29 марта текущего года.
Под руководством Байсуфинова сборная Казахстана заняла последнее место в отборочной группе на чемпионат мира-2022, набрав три очка.