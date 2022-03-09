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10:57 (мск), источник: Газета.Ру

Польский футбольный союз об отстранении России от «стыков»: мы бы предпочли обыграть вас на поле

Польский футбольный союз отреагировал на решение Международной федерации футбола (ФИФА) отстранить сборную России от участия в стыковых матчах отбора на чемпионат мира — 2022.

Польша
РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: AP 2022
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Слова пресс-службы Польского футбольного союза передает ТАСС.

Напомним, что сборная Польши, с которой должна была встретиться команда России, автоматически прошла в финал стыковых матчей.

«Мы бы предпочли обыграть вашу команду на поле. Но в данных обстоятельствах это было единственно возможное решение, которое могла принять ФИФА», — говорится в заявлении.

Напомним, что 28 февраля ФИФА и УЕФА пришли к заключению отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

7 марта ФИФА разрешила легионерам, выступающим в РПЛ, приостанавливать действия контрактов до июня 2022 года. В это время игроки могут выступать за любой зарубежный клуб.

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