Польский футбольный союз об отстранении России от «стыков»: мы бы предпочли обыграть вас на поле

Слова пресс-службы Польского футбольного союза передает ТАСС.

Напомним, что сборная Польши, с которой должна была встретиться команда России, автоматически прошла в финал стыковых матчей.

«Мы бы предпочли обыграть вашу команду на поле. Но в данных обстоятельствах это было единственно возможное решение, которое могла принять ФИФА», — говорится в заявлении.

Напомним, что 28 февраля ФИФА и УЕФА пришли к заключению отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.