Польский футбольный союз об отстранении России от «стыков»: мы бы предпочли обыграть вас на поле

Слова пресс-службы Польского футбольного союза передает ТАСС.
Напомним, что сборная Польши, с которой должна была встретиться команда России, автоматически прошла в финал стыковых матчей.
«Мы бы предпочли обыграть вашу команду на поле. Но в данных обстоятельствах это было единственно возможное решение, которое могла принять ФИФА», — говорится в заявлении.
Напомним, что 28 февраля ФИФА и УЕФА пришли к заключению отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
7 марта ФИФА разрешила легионерам, выступающим в РПЛ, приостанавливать действия контрактов до июня 2022 года. В это время игроки могут выступать за любой зарубежный клуб.