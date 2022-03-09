УЕФА хочет увеличить число участников Евро до 32 команд. В Англии — против

Финальная часть Евро-2028, с большой вероятностью, пройдет в Великобритании и Ирландии. УЕФА уже расширил число участников Евро в 2016 году — с 16 до 24 команд. По новому проекту, места на Евро получат более половины от числа ассоциаций (55), входящих в УЕФА.

«Это просто повредит качеству продукта. Дети не увидят своих кумиров в самой лучшей версии. Такова реальность. Да, от расширения может быть краткосрочная финансовая выгода, но в долгосрочной перспективе мы наносим вред продукту», — считает председатель PFA Маэта Моланго.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b73ab1d89dd68eff242c" data-vnd="b73ab1d89dd68eff242c" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b73ab1d89dd68eff242c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Моланго отметил, что на предыдущем Евро более трети всех игроков представляли английские клубы. Он полагает, что УЕФА должен считаться с мнением футболистов.

«Мы обеспокоены тем, что игроки всегда узнают обо всем последними. Процесс выстроен так, что они узнают тогда, когда все уже сделано», — сказал Моланго.