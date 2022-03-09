УЕФА хочет увеличить число участников Евро до 32 команд. В Англии — против

Финальная часть Евро-2028, с большой вероятностью, пройдет в Великобритании и Ирландии. УЕФА уже расширил число участников Евро в 2016 году — с 16 до 24 команд. По новому проекту, места на Евро получат более половины от числа ассоциаций (55), входящих в УЕФА.
«Это просто повредит качеству продукта. Дети не увидят своих кумиров в самой лучшей версии. Такова реальность. Да, от расширения может быть краткосрочная финансовая выгода, но в долгосрочной перспективе мы наносим вред продукту», — считает председатель PFA Маэта Моланго.
Моланго отметил, что на предыдущем Евро более трети всех игроков представляли английские клубы. Он полагает, что УЕФА должен считаться с мнением футболистов.
«Мы обеспокоены тем, что игроки всегда узнают обо всем последними. Процесс выстроен так, что они узнают тогда, когда все уже сделано», — сказал Моланго.
Евро-2020 проходил на 11 стадионах в 11 городов 11 национальных ассоциаций УЕФА. Одном из городов, принимавших турнир, был Санкт-Петербург. Чемпионом Европы стала сборная Италии.