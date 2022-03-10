Стал известен тренерский штаб сборной Казахстана под руководством Карповича

Помогать Карповичу в сборной будут Сергей Лабодовский и Максим Жалмагамбетов. Также в качестве фитнес-тренера будет представлен Борис Глушков, тренером вратарей станет Александр Петухов, а роль тренера-аналитика отведена Магомеду Нозадзе.

Примечательно, что Глушков и Петухов работают вместе с Карповичем в «Кызыл-Жаре», а с Лабодовским Андрей Владимирович пересекался в «Кайрате» и «Окжетпесе». Жалмагамбетов в прошлом году входил в тренерский штаб «Астаны».