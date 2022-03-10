Стал известен тренерский штаб сборной Казахстана под руководством Карповича
Новый главный тренер сборной Казахстана по футболу Андрей Карпович определился с ассистентами, которые войдут в его штаб, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Новый главный тренер сборной Казахстана по футболу Андрей Карпович определился с ассистентами, которые войдут в его штаб, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Помогать Карповичу в сборной будут Сергей Лабодовский и Максим Жалмагамбетов. Также в качестве фитнес-тренера будет представлен Борис Глушков, тренером вратарей станет Александр Петухов, а роль тренера-аналитика отведена Магомеду Нозадзе.
Примечательно, что Глушков и Петухов работают вместе с Карповичем в «Кызыл-Жаре», а с Лабодовским Андрей Владимирович пересекался в «Кайрате» и «Окжетпесе». Жалмагамбетов в прошлом году входил в тренерский штаб «Астаны».
Напомним, что Карпович сменил на посту главного тренера сборной Талгата Байсуфинова. 41-летний специалист будет готовить команду к стыковым матчам Лиги наций против Молдовы, которые пройдут 24 (в Кишиневе) и 29 марта (в Нур-Султане).