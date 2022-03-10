Стали известны даты рассмотрения CAS иска от РФС

«Согласно кодексу CAS, не позднее 21 марта 2022 года РФС должен будет направить в CAS полную апелляционную жалобу, после чего в течение 20 дней последуют отзывы от ответчиков — ФИФА и УЕФА. По итогам обмена письменными позициями коллегией арбитров будет решён вопрос о необходимости слушаний по делу», — передаёт слова службы коммуникаций РФС корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Ранее стало известно, что РФС подал апелляцию в САS на решения ФИФА и УЕФА отстранить сборные России от участия в международных соревнованиях. В рамках единого иска к двум организациям РФС потребует восстановить все мужские и женские сборные команды России по всем разновидностям футбола в турнирах, в которых они принимали участие (в том числе в отборочном раунде чемпионата мира в Катаре), а также компенсировать ущерб, если его наличие будет установлено.