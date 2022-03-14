Жена Карпина рассказала о мнении тренера сборной России о Дзюбе

Дзюба последний раз играл в составе сборной России на Евро-2020, где забил один из двух голов команды на турнире. В октябре спортсмен отказался от участия в сборе команды перед отборочными матчами против Словакии и Словении к чемпионату мира 2022 года, сославшись на плохую форму. Карпин в конце октября не включил 33-летнего форварда в предварительный список игроков, вызванных на ноябрьские игры квалификации со сборными Кипра и Хорватии. В декабре нападающий заявил, что не против сделать шаг навстречу Карпину — позднее Дзюба сообщил тренеру о готовности выступать за национальную команду.

«У меня абсолютно нет никакого негатива к Дзюбе, честно говоря, потому что лично с ним даже не знакома. Мы действительно об этом говорили. И даже не в формате сборной: еще тогда, когда Дзюба был в аренде в “Арсенале”, ходили разговоры, что он может перейти в “Ростов”, как раз к Валере. Помню, спрашивала: возможно такое, что он к тебе придет? Валера говорил: да, он хороший футболист, способен помочь. При чем тут личное? Считаю мужа профессионалом, потому что он очень давно сказал, что взял бы Дзюбу, потому что тут вопрос интересов клуба. В сборной потом происходило примерно то же самое. Валера же все равно встречался с Артемом, а на первый сбор его не вызвал, потому что Дзюба находился не в форме. Видимо, (Дзюба обиделся на это), потому что, когда вызвали на второй сбор, сказал: “А вот уже я не хочу”, — сказала Карпина.