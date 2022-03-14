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12:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Жена Карпина рассказала о мнении тренера сборной России о Дзюбе

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин считает, что форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба является хорошим футболистом, который способен помочь команде, рассказала жена специалиста Дарья Карпина на YouTube-канале «Без воды».

Россия
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Источник: РИА "Новости"

Дзюба последний раз играл в составе сборной России на Евро-2020, где забил один из двух голов команды на турнире. В октябре спортсмен отказался от участия в сборе команды перед отборочными матчами против Словакии и Словении к чемпионату мира 2022 года, сославшись на плохую форму. Карпин в конце октября не включил 33-летнего форварда в предварительный список игроков, вызванных на ноябрьские игры квалификации со сборными Кипра и Хорватии. В декабре нападающий заявил, что не против сделать шаг навстречу Карпину — позднее Дзюба сообщил тренеру о готовности выступать за национальную команду.

«У меня абсолютно нет никакого негатива к Дзюбе, честно говоря, потому что лично с ним даже не знакома. Мы действительно об этом говорили. И даже не в формате сборной: еще тогда, когда Дзюба был в аренде в “Арсенале”, ходили разговоры, что он может перейти в “Ростов”, как раз к Валере. Помню, спрашивала: возможно такое, что он к тебе придет? Валера говорил: да, он хороший футболист, способен помочь. При чем тут личное? Считаю мужа профессионалом, потому что он очень давно сказал, что взял бы Дзюбу, потому что тут вопрос интересов клуба. В сборной потом происходило примерно то же самое. Валера же все равно встречался с Артемом, а на первый сбор его не вызвал, потому что Дзюба находился не в форме. Видимо, (Дзюба обиделся на это), потому что, когда вызвали на второй сбор, сказал: “А вот уже я не хочу”, — сказала Карпина.

Также Карпина добавила, что не обсуждает с супругом ни Дзюбу, ни бывшего главного тренера сборной Станислава Черчесова.

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