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11:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Карпин объяснил, почему решил не вызывать Дзюбу в сборную России на мартовский сбор

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему не стал вызывать нападающего «Зенита» Артема Дзюбу в национальную команду на мартовский сбор.

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Источник: РИА "Новости"
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«С Артемом мы действительно встречались в конце предсезонных сборов “Зенита”, но обещаний по обязательному вызову, конечно же, не было. Это относится не только к Дзюбе, а ко всем игрокам. В воскресенье мы пообщались с Артемом по телефону, он заверил, что, как и говорил на встрече, очень хочет играть за сборную. Но сейчас, в связи с непростой ситуацией на Украине, где у него проживает много родственников, извинился и попросил по семейным обстоятельствам его на этот сбор не вызывать. Мы договорились, что остаёмся с ним на связи и будем следить за его выступлениями за “Зенит”, — приводит официальный сайт РФС слова Карпина.

Сборная России проведет учебно-тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта. Сегодня тренерский штаб национальной команды огласил состав команды на сборы, в который вошли 27 футболистов.

В сезоне-2021/22 Дзюба забил 12 голов и отдал 10 результативных передач в 30 матчах за «Зенит». 33-летний форвард не выступал за сборную с момента, как команду возглавил Валерий Карпин.

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