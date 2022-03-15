Карпин объяснил, почему решил не вызывать Дзюбу в сборную России на мартовский сбор

«С Артемом мы действительно встречались в конце предсезонных сборов “Зенита”, но обещаний по обязательному вызову, конечно же, не было. Это относится не только к Дзюбе, а ко всем игрокам. В воскресенье мы пообщались с Артемом по телефону, он заверил, что, как и говорил на встрече, очень хочет играть за сборную. Но сейчас, в связи с непростой ситуацией на Украине, где у него проживает много родственников, извинился и попросил по семейным обстоятельствам его на этот сбор не вызывать. Мы договорились, что остаёмся с ним на связи и будем следить за его выступлениями за “Зенит”, — приводит официальный сайт РФС слова Карпина.