Сборная России по футболу объявила состав на мартовские сборы

24 марта сборная России должна была сыграть с Польшей в полуфинале стыкового турнира чемпионата мира — 2022. Позже Международная федерация футбола (ФИФА) и Cоюз европейcких футбольных аccоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить российские клубы и сборные от участия в международных турнирах под эгидой этих организаций. Российский футбольный союз (РФС) уже обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) с просьбой отменить отстранение.