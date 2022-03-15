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11:28 (мск), источник: Газета.Ру

Сборная России по футболу объявила состав на мартовские сборы

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным определился со списком футболистов, которые будут вызваны для работы на сборе.

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Источник: РИА "Новости"

Сбор начнется в Москве 21 марта.

Вратари: Антон Шунин («Динамо» Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»), Александр Селихов («Спартак» Москва).

Защитники: Сергей Терехов, Кирилл Заика (оба — «Сочи»), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Данил Круговой, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Максим Осипенко («Ростов» Ростов-на-Дону), Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Илья Самошников («Рубин» Казань).

Полузащитники: Зелимхан Бакаев («Спартак» Москва), Владислав Сарвели, Антон Зиньковский (оба — «Крылья Советов» Самара), Алексей Ионов («Краснодар»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив» Москва), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо» Москва), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Александр Ерохин (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Данил Глебов («Ростов»).

Нападающие: Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Федор Смолов («Динамо» Москва), Иван Сергеев («Зенит» Санкт-Петербург).

24 марта сборная России должна была сыграть с Польшей в полуфинале стыкового турнира чемпионата мира — 2022. Позже Международная федерация футбола (ФИФА) и Cоюз европейcких футбольных аccоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить российские клубы и сборные от участия в международных турнирах под эгидой этих организаций. Российский футбольный союз (РФС) уже обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) с просьбой отменить отстранение.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона призвал фанатов лондонского «Челси» прекратить скандировать имя российского бизнесмена Романа Абрамовича во время матчей команды.

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