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13:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Молодёжная сборная России объявила состав на мартовский сбор

Официальный сайт РФС объявил состав молодёжной сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор, который пройдёт с 19 по 27 марта.

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Источник: РИА "Новости"

Голкиперы: Станислав Агкацев («Краснодар»), Иван Будачев («Динамо», Москва), Даниил Худяков («Локомотив», Москва).

Защитники: Данила Прохин («Сочи»), Иван Кузьмичев («Урал», Екатеринбург), Руслан Литвинов («Спартак», Москва), Данил Степанов («Арсенал», Тула), Виктор Мелёхин, Александр Сильянов, Андрей Лангович (все — «Ростов»), Кирилл Боженов («Химки»).

Полузащитники: Наиль Умяров, Данил Пруцев, Даниил Хлусевич (все — «Спартак», Москва), Кирилл Кравцов, Тимур Сулейманов (оба — «Нижний Новгород»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба — «Краснодар»), Максим Мухин (ПФК ЦСКА), Константин Марадишвили («Локомотив», Москва), Сергей Пиняев («Крылья Советов», Самара).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Гамид Агаларов («Уфа»).

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