Молодёжная сборная России объявила состав на мартовский сбор
Официальный сайт РФС объявил состав молодёжной сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор, который пройдёт с 19 по 27 марта.
Официальный сайт РФС объявил состав молодёжной сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор, который пройдёт с 19 по 27 марта.
Голкиперы: Станислав Агкацев («Краснодар»), Иван Будачев («Динамо», Москва), Даниил Худяков («Локомотив», Москва).
Защитники: Данила Прохин («Сочи»), Иван Кузьмичев («Урал», Екатеринбург), Руслан Литвинов («Спартак», Москва), Данил Степанов («Арсенал», Тула), Виктор Мелёхин, Александр Сильянов, Андрей Лангович (все — «Ростов»), Кирилл Боженов («Химки»).
Полузащитники: Наиль Умяров, Данил Пруцев, Даниил Хлусевич (все — «Спартак», Москва), Кирилл Кравцов, Тимур Сулейманов (оба — «Нижний Новгород»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба — «Краснодар»), Максим Мухин (ПФК ЦСКА), Константин Марадишвили («Локомотив», Москва), Сергей Пиняев («Крылья Советов», Самара).
Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Гамид Агаларов («Уфа»).