Артём Дзюба подтвердил, что готов играть за сборную России
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба подтвердил своё желание выступать за сборную России.
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба подтвердил своё желание выступать за сборную России.
«Готов ли я играть за сборную России? Да, конечно! Я поэтому и позвонил Валерию Георгиевичу, попросил, чтобы не вызывал. Как я понял, он хотел меня пригласить в сборную, и мне было неудобно отказывать. В будущем, я надеюсь, меня будут вызывать, если буду этого достоин. Конечно, любому футболисту хочется играть за сборную», — приводит слова Дзюбы «Спорт-экспресс».
Ранее сегодня стало известно, что Артём Дзюба попросил главного тренера сборной России Валерия Карпина не вызывать его в национальную команду на учебно-тренировочный сбор в марте из-за ситуации на Украине.
Напомним, последний раз 33-летний Дзюба выходил на поле в составе сборной России летом 2021 года на чемпионате Европы. Тогда тренером национальной команды был Станислав Черчесов. После назначения Карпина Дзюба лишь раз попал в расширенный список сборной России, однако отказался от вызова, сославшись на плохую физическую форму.