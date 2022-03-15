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15:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Артём Дзюба подтвердил, что готов играть за сборную России

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба подтвердил своё желание выступать за сборную России.

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Источник: Reuters
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«Готов ли я играть за сборную России? Да, конечно! Я поэтому и позвонил Валерию Георгиевичу, попросил, чтобы не вызывал. Как я понял, он хотел меня пригласить в сборную, и мне было неудобно отказывать. В будущем, я надеюсь, меня будут вызывать, если буду этого достоин. Конечно, любому футболисту хочется играть за сборную», — приводит слова Дзюбы «Спорт-экспресс».

Ранее сегодня стало известно, что Артём Дзюба попросил главного тренера сборной России Валерия Карпина не вызывать его в национальную команду на учебно-тренировочный сбор в марте из-за ситуации на Украине.

Напомним, последний раз 33-летний Дзюба выходил на поле в составе сборной России летом 2021 года на чемпионате Европы. Тогда тренером национальной команды был Станислав Черчесов. После назначения Карпина Дзюба лишь раз попал в расширенный список сборной России, однако отказался от вызова, сославшись на плохую физическую форму.

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