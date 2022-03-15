Артём Дзюба подтвердил, что готов играть за сборную России

У Дзюбы крепкие связи с Украиной — его отец и множество родственников родом из этой страны. Что об этом известно

«Готов ли я играть за сборную России? Да, конечно! Я поэтому и позвонил Валерию Георгиевичу, попросил, чтобы не вызывал. Как я понял, он хотел меня пригласить в сборную, и мне было неудобно отказывать. В будущем, я надеюсь, меня будут вызывать, если буду этого достоин. Конечно, любому футболисту хочется играть за сборную», — приводит слова Дзюбы «Спорт-экспресс».