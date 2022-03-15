У Дзюбы крепкие связи с Украиной — его отец и множество родственников родом из этой страны. Что об этом известно
Интересная деталь биографии.
Интересная деталь биографии.
15 марта главный тренер сборной России Валерий Карпин обнародовал список футболистов, которые вызваны на учебно-тренировочные сборы, которые пройдут в Москве с 21 по 27 марта. Подробное расписание сборов и товарищеских матчей будет обнародовано позже, а пока болельщики обсуждают то, что в списках Карпина вновь не оказалось Артема Дзюбы.
«В воскресенье мы пообщались с Артемом по телефону, он заверил, что, как и говорил на встрече, очень хочет играть за сборную, — объясняет ситуацию Карпин. — Но сейчас, в связи с непростой ситуацией на Украине, где у него проживает много родственников, извинился и попросил по семейным обстоятельствам его на этот сбор не вызывать. Мы договорились, что остаемся с ним на связи и будем следить за его выступлениями за “Зенит”.
Судя по всему, речь идет о родственниках Дзюбы по линии отца. Сергей Владимирович Дзюба родом из города Лубны Полтавской области Украины. Отсюда он переехал в Москву, где устроился работать милиционером и женился на девушке из Чувашии Светлане. Артем и его младшая сестра родились уже в Москве.
Сама фамилия Дзюба — украинского происхождения. В украинских и белорусских толковых словарях слова «дзюба» или «дзюбенко» обозначают человека со следами перенесенной оспы на лице. Есть и другая версия, согласно которой фамилия «Дзюба» происходит от слова «дзоб», обозначающего птичий клюв.
Сам Дзюба не раз заявлял, что считает себя русским. В 20-х числах февраля многие футболисты из Украины призвали российских коллег высказаться насчет военной операции, проходящей на территории страны. Футболист английского «Эвертона» Виталий Миколенко и вовсе обратился к Дзюбе напрямую через инстаграм, заявив, что россиянам никогда не будет прощения. Артем ответил объемным постом:
«Война — это страшно. Но меня шокируют человеческая агрессия и ненависть, которые с каждым днем приобретает какие-то запредельные масштабы. Я против дискриминации по национальному признаку. Мне не стыдно, что я русский. Я горжусь тем, что я русский. И не понимаю, почему сейчас должны страдать спортсмены. Я против двойных стандартов. Почему одним можно все, а на нас вешают всех собак. Почему всегда все кричали про спорт вне политики, но при первой возможности, когда дело касается России, этот принцип абсолютно забывается?
Повторюсь, война — это страшно. В стрессовых ситуациях люди показывают свою сущность, порой негативную. Сколько злобы, грязи и желчи полилось сейчас на всех русских людей, вне зависимости от их позиции и профессии. Те тысячи людей, кто пишут оскорбления и угрозы, — встаньте в очередь! Вдвойне странно слышать это все от людей, которым Россия в их жизни дала очень и очень многое. Все это только создает ещё больше негатива. Война закончится, а человеческие отношения останутся. И перемотать назад уже будет нельзя. Помните об этом.P.S. А некоторым коллегишкам по цеху, которые сидят на попе в особняках в Англии и говорят гадости: нас это не может оскорбить, мы все понимаем! Всем мира и добра!».
В сборной России есть и другие футболисты с украинскими корнями. Отец Антона Заболотного — родом из города Рубежный Луганской области. В российской молодежке — сразу три таких футболиста: Даниил Лесовой вырос в Киеве и там начинал футбольную карьеру, Даниил Хлусевич в 2001 году родился в Симферополе, Игорь Калинин — в Керчи.