У Дзюбы крепкие связи с Украиной — его отец и множество родственников родом из этой страны. Что об этом известно

15 марта главный тренер сборной России Валерий Карпин обнародовал список футболистов, которые вызваны на учебно-тренировочные сборы, которые пройдут в Москве с 21 по 27 марта. Подробное расписание сборов и товарищеских матчей будет обнародовано позже, а пока болельщики обсуждают то, что в списках Карпина вновь не оказалось Артема Дзюбы.

«В воскресенье мы пообщались с Артемом по телефону, он заверил, что, как и говорил на встрече, очень хочет играть за сборную, — объясняет ситуацию Карпин. — Но сейчас, в связи с непростой ситуацией на Украине, где у него проживает много родственников, извинился и попросил по семейным обстоятельствам его на этот сбор не вызывать. Мы договорились, что остаемся с ним на связи и будем следить за его выступлениями за “Зенит”.

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Судя по всему, речь идет о родственниках Дзюбы по линии отца. Сергей Владимирович Дзюба родом из города Лубны Полтавской области Украины. Отсюда он переехал в Москву, где устроился работать милиционером и женился на девушке из Чувашии Светлане. Артем и его младшая сестра родились уже в Москве.

Сама фамилия Дзюба — украинского происхождения. В украинских и белорусских толковых словарях слова «дзюба» или «дзюбенко» обозначают человека со следами перенесенной оспы на лице. Есть и другая версия, согласно которой фамилия «Дзюба» происходит от слова «дзоб», обозначающего птичий клюв.

Сам Дзюба не раз заявлял, что считает себя русским. В 20-х числах февраля многие футболисты из Украины призвали российских коллег высказаться насчет военной операции, проходящей на территории страны. Футболист английского «Эвертона» Виталий Миколенко и вовсе обратился к Дзюбе напрямую через инстаграм, заявив, что россиянам никогда не будет прощения. Артем ответил объемным постом:

«Война — это страшно. Но меня шокируют человеческая агрессия и ненависть, которые с каждым днем приобретает какие-то запредельные масштабы. Я против дискриминации по национальному признаку. Мне не стыдно, что я русский. Я горжусь тем, что я русский. И не понимаю, почему сейчас должны страдать спортсмены. Я против двойных стандартов. Почему одним можно все, а на нас вешают всех собак. Почему всегда все кричали про спорт вне политики, но при первой возможности, когда дело касается России, этот принцип абсолютно забывается?



Повторюсь, война — это страшно. В стрессовых ситуациях люди показывают свою сущность, порой негативную. Сколько злобы, грязи и желчи полилось сейчас на всех русских людей, вне зависимости от их позиции и профессии. Те тысячи людей, кто пишут оскорбления и угрозы, — встаньте в очередь! Вдвойне странно слышать это все от людей, которым Россия в их жизни дала очень и очень многое. Все это только создает ещё больше негатива. Война закончится, а человеческие отношения останутся. И перемотать назад уже будет нельзя. Помните об этом.P.S. А некоторым коллегишкам по цеху, которые сидят на попе в особняках в Англии и говорят гадости: нас это не может оскорбить, мы все понимаем! Всем мира и добра!».