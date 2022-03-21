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13:12 (мск), источник: Sports.Ru

Тюкавин будет вызван в сборную России на мартовский сбор

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин будет вызван в сборную России.

Динамо
Россия
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Источник: ФК "Динамо" Москва

Об этом сообщил журналист, бывший пресс-атташе национальной команды Илья Казаков.

Впервые нападающий был приглашен в сборную в августе прошлого года. В сентябре он дебютировал в ее составе в матче с Кипром (2:0).

15 марта он был включен в число игроков, вызванных в молодежную сборную России.

В нынешнем сезоне Тюкавин провел за «Динамо» 22 матча в РПЛ и забил пять голов.

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