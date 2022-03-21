Тюкавин будет вызван в сборную России на мартовский сбор
Форвард «Динамо» Константин Тюкавин будет вызван в сборную России.
Динамо
Россия
Об этом сообщил журналист, бывший пресс-атташе национальной команды Илья Казаков.
Впервые нападающий был приглашен в сборную в августе прошлого года. В сентябре он дебютировал в ее составе в матче с Кипром (2:0).
15 марта он был включен в число игроков, вызванных в молодежную сборную России.
В нынешнем сезоне Тюкавин провел за «Динамо» 22 матча в РПЛ и забил пять голов.