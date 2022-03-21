Польский игрок «Локомотива» Рыбус пропустит матчи сборной из-за COVID-19

Рыбус не сможет принять участия в сборе национальной команды, который стартует 21 марта в Катовице. Также сбор пропустит нападающий Кароль Свидерский. Он получил травму, выступая за клуб «Шарлотт» в чемпионате MLS.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отказал Российскому футбольному союзу (РФС) в просьбе о приостановке действия запрета Международной федерации футбола (ФИФА) на участие российских сборных в турнирах под эгидой ФИФА до полного обжалования решения. Это означает, что сборная России не сможет сыграть с командой Польши в стыковом матче квалификации чемпионата мира — 2022, который должен был пройти 24 марта в Москве.