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15:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Польский игрок «Локомотива» Рыбус пропустит матчи сборной из-за COVID-19

Защитник московского «Локомотива» и сборной Польши по футболу Мацей Рыбус не примет участия в тренировочном сборе команды из-за положительного результата теста на коронавирус, сообщается на официальном сайте Польского футбольного союза.

Локомотив
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Источник: РИА "Новости"

Рыбус не сможет принять участия в сборе национальной команды, который стартует 21 марта в Катовице. Также сбор пропустит нападающий Кароль Свидерский. Он получил травму, выступая за клуб «Шарлотт» в чемпионате MLS.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отказал Российскому футбольному союзу (РФС) в просьбе о приостановке действия запрета Международной федерации футбола (ФИФА) на участие российских сборных в турнирах под эгидой ФИФА до полного обжалования решения. Это означает, что сборная России не сможет сыграть с командой Польши в стыковом матче квалификации чемпионата мира — 2022, который должен был пройти 24 марта в Москве.

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