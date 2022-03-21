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16:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Захарян пропустит мартовский сбор сборной России

По информации «СЭ», полузащитник «Динамо» Арсен Захарян пропустит мартовский сбор сборной России.

Динамо
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Источник: РИА "Новости"

Такое решение принял медицинский штаб национальной команды.

В нынешнем сезоне Тинькофф чемпионата России 18-летний футболист провел 21 матч, в которых отметился 5 голами и 5 результативными передачами.

Также сегодня, 21 марта, «СЭ» стало известно о том, что нападающий Федор Смолов также не приедет в расположение сборной. Игрок переболел ангиной.

Учебно-тренировочный сбор российской команды состоится в Москве с 21 по 27 марта.

Динамо
1:1
Первый тайм: 0:0
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