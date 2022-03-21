Захарян пропустит мартовский сбор сборной России

В нынешнем сезоне Тинькофф чемпионата России 18-летний футболист провел 21 матч, в которых отметился 5 голами и 5 результативными передачами.

Также сегодня, 21 марта, «СЭ» стало известно о том, что нападающий Федор Смолов также не приедет в расположение сборной. Игрок переболел ангиной.