Смолов, Заболотный, Захарян и Ерохин пропустят сбор сборной России. Песьяков, Кучаев и Тюкавин вызваны в команду
Несколько игроков сборной России пропустят сбор команды из-за проблем со здоровьем, сообщает официальный телеграм-канал сборной.
Несколько игроков сборной России пропустят сбор команды из-за проблем со здоровьем, сообщает официальный телеграм-канал сборной.
Не примут участия в сборе Александр Ерохин, Федор Смолов, Арсен Захарян и Антон Заболотный.
В сборную вызваны вратарь «Ростова» Сергей Песьяков, хавбек «Рубина» Константин Кучаев и форвард «Динамо» Константин Тюкавин.
«Александр Ерохин проходит восстановление после ОРВИ в расположении клуба. Также пропустит сбор Федор Смолов — он отпущен в расположение “Динамо” для полноценного восстановления после острого респираторного заболевания.
Что касается Антона Заболотного, то по согласованию с медицинским штабом клуба он будет восстанавливаться после травмы икроножной мышцы в расположении ЦСКА. Длительность лечения будет определена после оценки эффекта стартовой терапии.
Арсен Захарян в матче с “Ростовом” получил ушиб коленного сустава. После проведения дополнительных исследований совместно с врачом “Динамо” нами также принято решение отпустить футболиста на лечение в клуб», — сказал старший врач сборной России Владимир Хайтин.
«Тренерский штаб принял решение вызвать на сбор еще одного вратаря — Сергея Песьякова, который своим выступлением за клуб полностью заслужил приглашение в сборную», — добавил тренер вратарей Виталий Кафанов.