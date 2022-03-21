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16:50 (мск), источник: Sports.Ru

Смолов, Заболотный, Захарян и Ерохин пропустят сбор сборной России. Песьяков, Кучаев и Тюкавин вызваны в команду

Несколько игроков сборной России пропустят сбор команды из-за проблем со здоровьем, сообщает официальный телеграм-канал сборной.

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Источник: РИА "Новости"

Не примут участия в сборе Александр Ерохин, Федор Смолов, Арсен Захарян и Антон Заболотный.

В сборную вызваны вратарь «Ростова» Сергей Песьяков, хавбек «Рубина» Константин Кучаев и форвард «Динамо» Константин Тюкавин.

«Александр Ерохин проходит восстановление после ОРВИ в расположении клуба. Также пропустит сбор Федор Смолов — он отпущен в расположение “Динамо” для полноценного восстановления после острого респираторного заболевания.

Что касается Антона Заболотного, то по согласованию с медицинским штабом клуба он будет восстанавливаться после травмы икроножной мышцы в расположении ЦСКА. Длительность лечения будет определена после оценки эффекта стартовой терапии.

Арсен Захарян в матче с “Ростовом” получил ушиб коленного сустава. После проведения дополнительных исследований совместно с врачом “Динамо” нами также принято решение отпустить футболиста на лечение в клуб», — сказал старший врач сборной России Владимир Хайтин.

«Тренерский штаб принял решение вызвать на сбор еще одного вратаря — Сергея Песьякова, который своим выступлением за клуб полностью заслужил приглашение в сборную», — добавил тренер вратарей Виталий Кафанов.

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