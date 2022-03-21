Смолов, Заболотный, Захарян и Ерохин пропустят сбор сборной России. Песьяков, Кучаев и Тюкавин вызваны в команду

«Александр Ерохин проходит восстановление после ОРВИ в расположении клуба. Также пропустит сбор Федор Смолов — он отпущен в расположение “Динамо” для полноценного восстановления после острого респираторного заболевания.



Что касается Антона Заболотного, то по согласованию с медицинским штабом клуба он будет восстанавливаться после травмы икроножной мышцы в расположении ЦСКА. Длительность лечения будет определена после оценки эффекта стартовой терапии.



Арсен Захарян в матче с “Ростовом” получил ушиб коленного сустава. После проведения дополнительных исследований совместно с врачом “Динамо” нами также принято решение отпустить футболиста на лечение в клуб», — сказал старший врач сборной России Владимир Хайтин.