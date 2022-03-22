Текущие события
Футбол. Зарубежный
20.03
Рома
Лацио
30
Футбол. Зарубежный
20.03
Севилья
Реал Сосьедад
00
Футбол. Зарубежный
20.03
Кельн
Боруссия Д
11
Футбол. Зарубежный
20.03
Болонья
Аталанта
01
Футбол. Зарубежный
20.03
Марсель
Ницца
21
Футбол. Зарубежный
20.03
Реал
Барселона
04
Все события
Фоторепортажи
10Eagle Fighting Championship: лучшие кадры
25Судья отменил два гола «Спартака», «Краснодар» забил два после штрафного и пенальти: фото матча
11:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Стали известны ближайшие планы сборной России по футболу

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал ближайшие планы национальной команды на учебно-тренировочном сборе на базе в Новогорске. Об этом сообщается на сайте организации.

РоссияТоварищеские матчи: календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Как стало известно, 23 и 25 марта сборная России проведет открытые тренировки для представителей СМИ. 26 марта команда Валерия Карпина потренируется с футболистами молодежной сборной.

К команде в Новогорске не присоединился нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Форвард попросил Карпина не вызывать его по семейным обстоятельствам. Также сборы пропустит другой игрок «Зенита» Вячеслав Караваев. Защитник мотивировал это желанием набрать необходимые кондиции.

Решение о проведении учебно-тренировочного сбора принято на фоне переноса матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на 19 и 20 марта. Команда Карпина будет работать в Новогорске с 21 по 27 марта.

 Российских фигуристов лишили чемпионата мира. Каким будет турнир без его фаворитов?
ПСЖ разделился на кланы
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь