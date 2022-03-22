Стали известны ближайшие планы сборной России по футболу

Как стало известно, 23 и 25 марта сборная России проведет открытые тренировки для представителей СМИ. 26 марта команда Валерия Карпина потренируется с футболистами молодежной сборной.

К команде в Новогорске не присоединился нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Форвард попросил Карпина не вызывать его по семейным обстоятельствам. Также сборы пропустит другой игрок «Зенита» Вячеслав Караваев. Защитник мотивировал это желанием набрать необходимые кондиции.