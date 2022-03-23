Ярмоленко считает неправильным возможный прямой выход сборной Украины на ЧМ-2022

«Сейчас тяжело думать о футболе. Если этот матч будет — как мы можем выйти на поле и не отдать все силы? Конечно, нужно тренироваться. Читал где-то, что нам хотят подарить путевку на ЧМ. Считаю, это неправильно. У нас есть руки, ноги, футбольное поле. Мы должны решать все там. Кто будет сильнее — тот и достоин ехать на ЧМ», — передает слова Ярмоленко Sport.ua.