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11:53 (мск), источник: Газета.Ру

Ярмоленко считает неправильным возможный прямой выход сборной Украины на ЧМ-2022

Нападающий сборной Украины и английского «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко не согласен с возможным автоматическим проходом национальной команды на чемпионат мира напрямую.

Украина
Шотландия
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Источник: AP 2022

«Сейчас тяжело думать о футболе. Если этот матч будет — как мы можем выйти на поле и не отдать все силы? Конечно, нужно тренироваться. Читал где-то, что нам хотят подарить путевку на ЧМ. Считаю, это неправильно. У нас есть руки, ноги, футбольное поле. Мы должны решать все там. Кто будет сильнее — тот и достоин ехать на ЧМ», — передает слова Ярмоленко Sport.ua.

Напомним, что матч Украина — Шотландия официально перенесен с марта на июнь 2022 года.

Сборная России также должна была принять участие в стыковых матчах отбора к чемпионату мира, но по решению Международной федерации футбола (ФИФА) была отстранена от международных турниров под эгидой организации.

Сейчас подопечные Валерия Карпина собрались в Новогорске, чтобы провести шестидневный учебно-тренировочный сбор. Товарищеских игр у сборной России не запланировано.

В рейтинге ФИФА россияне занимают 35-е место.

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