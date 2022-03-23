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13:13 (мск), источник: ТАСС

Голкипер Селихов покинул расположение сборной России по футболу

После одной из тренировок игрок почувствовал болевые ощущения в спине, в связи с чем было принято решение отпустить его в клуб.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов покинул расположение сборной России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Решение было принято тренерским и медицинским штабами сборной. По окончании одной из тренировок Селихов почувствовал болевые ощущения в спине. После обследования было принято решение отпустить его в клуб.

«Очень рад, что удалось поработать с Александром. Жаль, что провели всего две тренировки, — отметил тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов. — Очень хотел бы, чтобы он побыстрее восстановился и своей игрой дал нам повод для нового приглашения в сборную».

Селихову 27 лет, он выступает за «Спартак» с 2017 года и является чемпионом России сезона-2016/17. Вратарь впервые попал в расширенный список сборной России в 2017 году. В нынешнем сезоне голкипер сыграл в 14 матчах во всех турнирах.

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