Голкипер Селихов покинул расположение сборной России по футболу
После одной из тренировок игрок почувствовал болевые ощущения в спине, в связи с чем было принято решение отпустить его в клуб.
После одной из тренировок игрок почувствовал болевые ощущения в спине, в связи с чем было принято решение отпустить его в клуб.
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов покинул расположение сборной России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
Решение было принято тренерским и медицинским штабами сборной. По окончании одной из тренировок Селихов почувствовал болевые ощущения в спине. После обследования было принято решение отпустить его в клуб.
«Очень рад, что удалось поработать с Александром. Жаль, что провели всего две тренировки, — отметил тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов. — Очень хотел бы, чтобы он побыстрее восстановился и своей игрой дал нам повод для нового приглашения в сборную».
Селихову 27 лет, он выступает за «Спартак» с 2017 года и является чемпионом России сезона-2016/17. Вратарь впервые попал в расширенный список сборной России в 2017 году. В нынешнем сезоне голкипер сыграл в 14 матчах во всех турнирах.