Голкипер Селихов покинул расположение сборной России по футболу

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов покинул расположение сборной России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Решение было принято тренерским и медицинским штабами сборной. По окончании одной из тренировок Селихов почувствовал болевые ощущения в спине. После обследования было принято решение отпустить его в клуб.

«Очень рад, что удалось поработать с Александром. Жаль, что провели всего две тренировки, — отметил тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов. — Очень хотел бы, чтобы он побыстрее восстановился и своей игрой дал нам повод для нового приглашения в сборную».