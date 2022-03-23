Встречайте, Финалиссима! Италия и Аргентина разыграют на «Уэмбли» Суперкубок среди сборных

Первый за 29 лет финал между чемпионами Европы и Южной Америки обрел реальные черты. Организаторы уже представили лого будущего матча, главным элементом которого стал лавровый венок. Он сделан из лент в цветах флагов Италии и Аргентины.

На картинке виден трофей, который получил официальное название Кубок чемпионов КОНМЕБОЛ-УЕФА. На нем по разным сторонам изображены две фигуры, символизирующие Европу и Южную Америку. Символ Финалиссимы расположен в месте, где соединяются руки.

Матч будет сыгран 1 июня на «Уэмбли», а билеты поступят в продажу уже 24 марта. В игре не будет дополнительного времени. Если основное время закончится вничью, то команды сразу перейдут к серии пенальти. Назначать судей на матч будут обе федерации совместно.

Так, а что такое Финалиссима?

Так назвали матч между чемпионами Европы и Южной Америки. С итальянского это означает — «гранд-финал». Первой с инициативой проведения подобного Суперкубка вышла Конфедерация футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) — они сделали предложение УЕФА уже через два дня после победы Аргентины на прошлогодней Копе.

Многим идея сразу зашла. Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес тут же выступил с провокационным заявлением: «Я бы этого хотел. Чемпион Европы против чемпиона Южной Америки — это было бы потрясающе. Я читаю комментарии футболистов о том, что Евро — лучший турнир, подобный чемпионату мира, о том, что лучшие команды выступают в Европе. И я очень этим удивлен, ведь всем известно, что лучшие футболисты мира — из Южной Америки».

В середине декабря финал стал реальностью. УЕФА и КОНМЕБОЛ подписали Меморандум о взаимопонимании до 2028 года. Одним из пунктов этого Меморандума стало проведение матча между победителями Евро и Кубка Америки.

Первоначальное соглашение рассчитано на три финала, начиная с 2022 года.

Такой матч уже проводился раньше?

Да. В 1985 и 1993 годах между чемпионами Европы и Южной Америки разыгрывался Кубок Артемио Франки (назван в честь бывшего президента УЕФА). В 1985-м Франция победила Уругвай (2:0) в Париже, а в 1993-м Аргентина обыграла Данию (1:1, 5:4 по пенальти) в Мар-дель-Плата.

Тот турнир стал предшественником Кубка Конфедераций, который в 2019-м ФИФА упразднила, задумав вместо него расширенный клубный чемпионат мира.