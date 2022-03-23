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15:58 (мск), источник: ТАСС

Россия подаст заявку на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов

Член исполкома РФС Рустем Сайманов считает, что Россия не должна быть закрытой от УЕФА и ФИФА.

Чемпионат Европы: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Россия намерена подать заявку на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов. Об этом журналистам сообщил член исполкома Российского футбольного союза, генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов.

«РФС собирается подавать заявку на чемпионаты Европы 2028 и 2032, это не шутка, да. У нас же жизнь продолжается, мы открыты и готовы, мы не должны быть закрыты для УЕФА и ФИФА, — сказал Сайманов. — Мы проводили много соревнований на высоком уровне. Подаем, допускаю, что времени много, ситуация изменится, изучим все.

Не могу сказать, что проведение в 2028 году, но в 2032-м — да. Мы сейчас попросили дать документы для изучения всех требований, будем ждать», — добавил он.

В 2021 году Санкт-Петербург проводил матчи чемпионата Европы.

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