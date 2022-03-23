Россия подаст заявку на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов

«РФС собирается подавать заявку на чемпионаты Европы 2028 и 2032, это не шутка, да. У нас же жизнь продолжается, мы открыты и готовы, мы не должны быть закрыты для УЕФА и ФИФА, — сказал Сайманов. — Мы проводили много соревнований на высоком уровне. Подаем, допускаю, что времени много, ситуация изменится, изучим все.



Не могу сказать, что проведение в 2028 году, но в 2032-м — да. Мы сейчас попросили дать документы для изучения всех требований, будем ждать», — добавил он.