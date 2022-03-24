Япония и Саудовская Аравия квалифицировались на ЧМ по футболу 2022 года

В четверг японцы в матче предпоследнего, девятого тура третьего этапа квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года в зоне Азиатской конфедерации футбола (AFC) обыграли в группе В команду Австралии в Сиднее со счетом 2:0. Дублем отметился Каору Митома (89-я и 90+4-я минуты).

Сборная Японии занимает в группе первое место после 9 матчей (21 очко). На второй строчке идет команда Саудовской Аравии (8 матчей, 19 очков), на третьей — команда Австралии (9 матчей, 15 очков). Ни японцы, ни саудовцы уже не опустятся в турнирной таблице ниже второго места, таким образом, команды обеспечили себе прямой выход в финальную часть чемпионата мира.

Австралийцы ранее гарантировали себе третье место в группе и по завершении третьего этапа квалификационного турнира сыграют стыковой матч с третьей командой группы А (ОАЭ, Ливан или Ирак) за выход в межконтинентальный раунд плей-офф.