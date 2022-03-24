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14:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Япония и Саудовская Аравия квалифицировались на ЧМ по футболу 2022 года

Сборные Японии и Саудовской Аравии квалифицировались в финальную часть чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре.

Япония
Саудовская Аравия
АвстралияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В четверг японцы в матче предпоследнего, девятого тура третьего этапа квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года в зоне Азиатской конфедерации футбола (AFC) обыграли в группе В команду Австралии в Сиднее со счетом 2:0. Дублем отметился Каору Митома (89-я и 90+4-я минуты).

Сборная Японии занимает в группе первое место после 9 матчей (21 очко). На второй строчке идет команда Саудовской Аравии (8 матчей, 19 очков), на третьей — команда Австралии (9 матчей, 15 очков). Ни японцы, ни саудовцы уже не опустятся в турнирной таблице ниже второго места, таким образом, команды обеспечили себе прямой выход в финальную часть чемпионата мира.

Австралийцы ранее гарантировали себе третье место в группе и по завершении третьего этапа квалификационного турнира сыграют стыковой матч с третьей командой группы А (ОАЭ, Ливан или Ирак) за выход в межконтинентальный раунд плей-офф.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре в ноябре-декабре.

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