Сборные Польши и Шотландии сыграли вничью в товарищеском матче

Встреча в шотландском Глазго завершилась со счетом 1:1. У шотландцев мяч на счету Кирана Тирни (68-я минута), счет с пенальти сравнял Кшиштоф Пёнтек (90+4).

Сборная Польши должна была сыграть 24 марта с командой России в полуфинальном матче пути В стыкового мини-турнира на попадание на чемпионат мира, но встреча была отменена в связи с санкциями в отношении российской сборной. Шотландцы должны были сыграть в марте в полуфинале отборочного турнира пути А с командой Украины, но встреча из-за ситуации на Украине была перенесена на июнь.

Ранее ФИФА и УЕФА опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. РФС подал в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляции на решения бюро совета ФИФА и исполнительного комитета УЕФА.