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09:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Массимо Каррера отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2022

57-летний итальянский специалист Массимо Каррера, ранее возглавлявший московский «Спартак», выразил мнение о сенсационном вылете сборной Италии от Северной Македонии (0:1) в полуфинальной игре отбора к ЧМ-2022.

Италия
Северная МакедонияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Итальянцы очень много ошибались. Итальянцы действовали нерасторопно, очень медленно развивали атаки. Ещё им не хватало спортивной злости и точности в ударах по воротам! Македония сыграла матч своей жизни. Как я всегда говорю, матчи выигрываются на поле», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, в группе отбора на мундиаль Италия встречалась с командами Швейцарии, Северной Ирландии, Болгарии и Литвы. Итальянцы с 16 очками в 8 играх заняли второе место в группе. Победителем квартета стала сборная Швейцарии (18).

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0:1
Первый тайм: 0:0
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