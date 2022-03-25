Массимо Каррера отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2022

«Итальянцы очень много ошибались. Итальянцы действовали нерасторопно, очень медленно развивали атаки. Ещё им не хватало спортивной злости и точности в ударах по воротам! Македония сыграла матч своей жизни. Как я всегда говорю, матчи выигрываются на поле», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.