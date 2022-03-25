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12:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Манчини — о 0:1 с Македонией: иногда случаются невероятные вещи

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал поражение команды от Северной Македонии (0:1) в матче стыкового турнира ЧМ-2022.

Италия
Северная МакедонияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Чемпионат Европы был самым замечательным периодом в моей жизни, а сегодня я чувствую огромное разочарование. Тут и сказать нечего. Иногда случаются невероятные вещи, как в этот раз. Сегодня мы сделали всё возможное для победы, и об этом трудно даже говорить. Победа на Евро-2020 была абсолютно заслуженной, мы играли отлично. Затем удача, которая сопутствовала нам на том турнире, уступила место тотальному невезению. Начиная с сентября происходили фантастические вещи.

Мы доминировали в группе, нам нужно было использовать только один из всех наших моментов, чтобы всё прошло отлично, но нет. И есть ощущение, что гол, пропущенный на 92-й минуте, вписывается в картину. У нас прекрасная команда, и мне её жаль. Пока рано говорить о том, что будет дальше, так как мы сильно разочарованы, но в то же время это сборная великих игроков с прекрасным будущим», — цитирует Манчини Football Italia.

Сборная Италии пропустит второй чемпионат мира подряд. В 2018 году итальянцы не принимали участия в чемпионате мира в России, а теперь пропустят мундиаль в Катаре.

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