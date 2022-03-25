Бэйл о дубле австрийцам: Критикам должно быть стыдно. Могу забить со штрафного, когда дают играть

«Мне не нужно никому давать ответов, честно говоря. Мне не нужно посылать никаких сигналов, пустая трата моего времени. Все это просто отвратительно, им должно быть стыдно за себя. Меня такие вещи не волнуют — и точка.



Я могу забить со штрафного, когда у меня есть возможность играть. И было приятно видеть, как мяч залетает в ворота. Первый гол придал нам сил. Второй тоже получился симпатичным.



У меня в конце матча возникли судороги, это нормально. Но я горы сверну за свою страну, и сегодня мы все играли с таким отношением», — сказал Sky Sports полузащитник, представляющий «Реал».