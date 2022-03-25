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12:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кьеллини: Мы уничтожены и раздавлены, внутри нас останется великая пустота

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини прокомментировал поражение от Македонии (0:1) в квалификации чемпионата мира-2022.

Италия
Северная МакедонияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Итальянцы второй раз подряд пропустят финальную стадию мирового первенства.

«Это трудно объяснить. Большое разочарование, так как мы показали хорошую игру, но не смогли забить. С сентября по сегодняшний день мы совершали ошибки и поплатились за них, но горжусь командой, которая отдала все. Мы уничтожены и раздавлены, внутри нас останется великая пустота.

Мы надеемся, что эта пустота даст нам толчок к тому, чтобы начать все заново, я все еще надеюсь на это, потому что Манчини показал себя отличным тренером и может помочь нам вернуться в игру. У нас много хороших молодых игроков, и мы постараемся победить на следующем Евро и выйти на ЧМ-2026», — цитирует пресс-служба УЕФА Кьеллини.

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