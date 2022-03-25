Турецкая драма в Португалии, Бэйл тащит Уэльс, в финале Швеции поможет Ибрагимович

Португалия справилась без голов Криштиану

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Стыковые матчи. Полуфиналы, 24.03.2022, 22:45 Португалия 3 Турция 1

Португальцы — короли стыковых матчей. Они попали с их помощью на ЧМ-2010, Евро-2012 и ЧМ-2014, а сейчас — после сенсационного вылета Италии — имеют реальный шанс продлить успешную серию. Хотя к игре с непредсказуемой Турцией команда Фернанду Сантуша подошла с ослабленной обороной, так как Рубен Диаш травмирован, а опытный Пепе сдал положительный тест на коронавирус. Из-за этого на помощь 38-летнему Жозе Фонти, который проводил 50-й матч за сборную, пришлось отправить опорного хавбека «ПСЖ» Данилу Перейру.

Это, естественно, ничего не гарантировало, и, например, при счете 1:0 Кутлу откровенно простил хозяев, пробив головой в сантиметрах от штанги. Для Португалии, впрочем, лучшей обороной стало нападение, где обнаружился неожиданный герой в лице полузащитника «Порту» Отавиу. Проводивший лишь третий матч за национальную команду 27-летний футболист забил, успев на добивание после попадания Бернарду Силвы в штангу, а потом еще и выполнил идеальный навес на Диогу Жоту.

Нападающий «Ливерпуля», конечно, уникален. Невысокий рост (178 см) Жота компенсирует удивительным чувством позиции, и это главное объяснение его умения забивать головой. Если брать сборную, то больше половины мячей (5 из 9) форвард отправил в сетку со «второго этажа».

Только у Турции есть свой уникум — Бурак Йылмаз. 36-летний ветеран мог стать героем нации, однако пережил настоящую драму. Его прекрасная комбинация с Дженгизом Юндером подарила туркам надежду, и она должна была материализоваться, когда ВАР пригласил арбитра Клауса Зиберта к монитору, и тот увидел, что Фонти в штрафной неловко попал по ноге Энесу Юналу. Однако Йылмаз с 11-метровой отметки пробил выше, и Португалия отделалась испугом.

Может быть, к «точке» стоило отправиться вышедшему на замену на 80-й минуте и находящемуся на пике формы Юсуфу Языджи? Это, впрочем, уже ненаучная фантастика, и Португалии, у которой в компенсированное время первый мяч за сборную забил Матеуш Нуньеш, в одном шаге от ЧМ. Видимо, подвигов Роналду стоит ждать уже против Северной Македонии.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/9dZImghoDG0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Забытый герой

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Стыковые матчи. Полуфиналы, 24.03.2022, 22:45 Уэльс 2 Австрия 1

Гарет Бэйл, пропустивший кошмарное для «Реала» класико из-за проблем со спиной, в сборной уже тренировался без ограничений. Видимо, на родине даже воздух целебный. Плюс, мотивация, ведь для самой яркой валлийской звезды эти «стыки» — шанс продлить карьеру, потому что футболист раздумывает о том, чтобы завязать с футболом. Сделать это после ЧМ-2022 — красивая история.

Мало кто ждал от почти не играющего за клуб Бэйла каких-то откровений. Но тем сильнее оказалось впечатление от перфоманса форварда, который стал главной звездой полуфиналов. Потрясающий штрафной — пожалуйста. Удар в касание в «девятку»? Не проблема! Да, Забитцер при помощи рикошета вернул игре интригу, но для Уэльса это стало просто неприятным моментом. Единственное, валлийцам для понимания своих перспектив придется набраться терпения в связи с переносом на лето матча Шотландия — Украина.

Швеция вышла на Польшу

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Стыковые матчи. Полуфиналы, 24.03.2022, 22:45 Швеция 1 Чехия 0 ДВ

Еще недавно мы бы рассматривали этот матч как встречу потенциальных соперников сборной России. Теперь это просто игра шведов с чехами, где с одной стороны были бывшие игроки «Краснодара» Олссон и Классон, а с другой — все еще форвард «Локомотива» Кухта. В отсутствие травмированного Шика замененный на 83-й минуте нападающий был главной надеждой Чехии в атаке, но впереди гости так ничего и не придумали.

Скандинавам же удалось реализовать свое территориальное преимущество в овертайме, когда все решила прекрасная комбинация Исака и Куайзона. Смена бундеслиги на чемпионат Саудовской Аравии никак не сказалась на эффективности последнего. Теперь осталось понять: хватит ли шведам сил еще и на Польшу, которую без игры с Россией вывели в финал волевым решением ФИФА и УЕФА? Или скандинавам поможет пропускавший сегодняшнюю игру из-за дисквалификации Ибрагимович?

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/XjCc8Lr3spI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.