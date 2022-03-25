Катастрофа Италии. Она снова провалилась в отборе на чемпионат мира

Ощущение, что все может закончиться именно таким образом, возникло примерно в середине первого тайма и понемногу крепло с каждым моментом, который упускала Италия.

После первого тайма соотношение ударов было 16−1 в пользу «скуадры адзурры» — три в створ, три мимо, десять заблокированных. По окончании матча — 32−4. То есть в среднем каждые три минуты итальянцы били по воротам соперника. 17 ударов было из пределов штрафной. У Македонии — ни одного.

Остальные основные показатели столь же красноречивы: владение — 64 на 36 процентов; угловые — 16−0; даже выигранные единоборства — 58 против 43 в пользу Италии.

Невезение — слишком расплывчатая и эфемерная категория. Всегда страшно раздражает, когда игроки или тренеры говорят что-то вроде «просто сегодня не повезло». Но, похоже, 24 марта на стадионе «Ренцо Барбера» был именно тот самый случай. А если еще вспомнить про два пенальти в двух матчах со Швейцарией, которые смазал Жоржиньо, то от разговоров про отсутствие удачи никуда не деться.

А самое обидное для Италии — то, что от Португалии эта Македония получит три-четыре гола и вообще не окажет никакого сопротивления. Зато ликуют фанаты Криштиану Роналду — теперь он точно сыграет на своем пятом чемпионате мира.

Неслучайно привел основные статистические показатели. Иногда они обманчивы, но в данном случае преимущество Италии не было стерильным. «Адзурри» генерировали моменты, пожалуй, все же не на регулярной основе, но создали достаточно для того, чтобы забить. Как, например, Доменико Берарди не сделал этого во втором тайме с расстояния три и пять метров от ворот — непостижимо. При том что форвард «Сассуоло» сейчас в отличной форме и очень хорош в матчах за клуб. В последних пяти играх у него «4+2» по системе «гол+пас», но общее ощущение легкости даже важнее этих цифр.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/yc-NZjIaMl8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Главный тренер сборной Роберто Манчини говорил, что осенью в решающих матчах в группе не хватало травмированного Чиро Иммобиле. Сейчас бомбардир «Лацио» был на поле, но Италию это не спасло. Иммобиле, выведший «адзурри» на поле с капитанской повязкой, семь раз пробил по воротам, но все без толку. Хотя мазали все — и Лоренцо Пеллегрини, и Джакомо Распадори…

Жаловаться на кадровые проблемы Манчини сейчас точно не может. Девять из одиннадцати человек, вышедших в старте, регулярно играли на Евро-2020, полузащита и нападение предстали в оптимальном сочетании. Да, не было Джорджо Кьеллини и Лео Бонуччи, но причина поражения от Македонии точно не в этом.

В ноябре 2017-го катастрофа казалась вполне вероятной. При Джан Пьеро Вентуре Италия уверенно шла ко дну, а матчи со Швецией просто зафиксировали его достижение. Рык Даниэле Де Росси на скамейке запасных в сторону тренера во втором тайме ответной игры «Какого хрена ты собираешься выпускать меня, когда нам надо забивать?!» и кивок в сторону Лоренцо Инсинье, про которого Вентура забыл — символ того унизительного для Италии времени.

Сейчас все было иначе. За четыре года Манчини поставил «адзурри» яркую игру, вернул ей чувство собственного достоинства, установил мировой рекорд по продолжительности беспроигрышной серии для сборных и взял титул на Евро-2020. Но закончилось все тем же самым — катастрофой. Италия пропустит второй подряд чемпионат мира — слова, в которые до сих пор очень трудно поверить.

Но, по крайне мере, у этой команды и этого тренера было лазурное небо Лондона над головой и ликующий возглас Бонуччи «It’s coming to Rome»…