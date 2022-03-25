«Мы выиграли у них в итальянском стиле». Тренер Македонии — о победе над сборной Италии

«Мы выиграли у них в итальянском стиле. Забили, сделав всего два удара по воротам. Я очень рад этой победе и горжусь своими игроками.



Эльмас вернется к финалу “стыков” и усилит нашу команду. Очень рад за Трайковски. Мы планировали сыграть именно так. Знаем, что у Италии прекрасная команда, которая состоит из одних чемпионов, но мы сыграли, как должны были. Мы знаем свои сильные стороны. Перед игрой я попросил ребят, чтобы они постарались получить удовольствие, и им это удалось!» — цитирует пресс-служба УЕФА Милевски.