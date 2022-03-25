Сборные Уругвая и Эквадора отобрались на чемпионат мира по футболу

Об этом стало известно по итогам матчей южноамериканского отборочного турнира, которые состоялись в ночь на 25 марта.

По итогам южноамериканского отборочного турнира в финальную часть чемпионата мира выходят четыре лучшие команды, сборная, занявшая пятое место, будет участвовать в стыковых матчах с представителями других конфедераций.

Сборная Уругвая со счетом 1:0 победила команду Перу, а эквадорцы уступили парагвайцам (1:3). После 17 туров южноамериканского отбора на чемпионат мира сборные Уругвая и Эквадора набрали по 25 очков и занимают третье и четвертое места в турнирной таблице, перуанцы идут пятыми с 21 очком, они потеряли шансы на место в четверке.

Перед заключительным туром южноамериканского отбора шанс на пятую строчку и выход в стыки сохраняют сборные Перу, Колумбии (20 очков) и Чили (19). Перуанцы в последнем матче отбора сыграют дома с парагвайцами, колумбийцы приедут в гости к венесуэльцам, а чилийцы примут уругвайцев. Все встречи пройдут 30 марта.