Коста-Рика обыграла Канаду, США и Мексика победителя не выявили

Встреча прошла в Мехико на стадионе «Ацтека» и завершилась ничейным результатом — 0:0.

В другом матче 12-го тура в зоне КОНКАКАФ сборная Коста-Рики дома переиграла национальную команду Канады со счётом 1:0. Автором победного мяча стал Сельсо Борхес, отличившийся на 45+1-й минуте. У гостей был удалён Марк-Энтони Кайе на 16-й минуте матча. Таким образом, лидирующие в квалификационном турнире канадцы пока не гарантировали себе выход на чемпионат мира в Катаре.