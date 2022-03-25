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11:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Коста-Рика обыграла Канаду, США и Мексика победителя не выявили

Завершился матч 12-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором национальная команда Мексики принимала США.

США
Мексика
Канада
Коста-Рика
Панама
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Источник: Reuters

Встреча прошла в Мехико на стадионе «Ацтека» и завершилась ничейным результатом — 0:0.

В другом матче 12-го тура в зоне КОНКАКАФ сборная Коста-Рики дома переиграла национальную команду Канады со счётом 1:0. Автором победного мяча стал Сельсо Борхес, отличившийся на 45+1-й минуте. У гостей был удалён Марк-Энтони Кайе на 16-й минуте матча. Таким образом, лидирующие в квалификационном турнире канадцы пока не гарантировали себе выход на чемпионат мира в Катаре.

Также в параллельном матче в Панаме на стадионе «Роммель Фернандес» сборная Панамы сыграла вничью с соперниками из Гондураса (1:1). На 23-й минуте матча за Панаму забил Роландо Блэкберн, а вот за Гондурас на 65-й минуте отличился Кевин Лопес.

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