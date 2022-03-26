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19:40 (мск), источник: Life.ru

Гол Месси помог сборной Аргентины разгромить Венесуэлу в отборочном матче ЧМ-2022

Обладатель семи «Золотых мячей» прервал безголевую серию, составившую семь игр.

Аргентина
ВенесуэлаОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Сборная Аргентины по футболу на своём поле разгромила Венесуэлу в отборочном матче чемпионата мира со счётом 3:0. Встреча состоялась на стадионе «Бомбонера» в Буэнос-Айресе.

Футболисты «альбиселесте» забили один гол до перерыва и ещё два в концовке игры. По разу отличились Николас Гонсалес, Анхель Ди Мария и Лионель Месси.

Аргентинцы набрали 38 очков, сохранив второе место в южноамериканской зоне. Команда ещё в ноябре гарантировала себе путёвку в финальный турнир, который пройдёт с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.

Отличившись в матче с Венесуэлой, Месси прервал безголевую серию, составившую семь встреч. Последний раз форвард «Пари Сен-Жермен» забивал в начале февраля — в игре 23-го тура чемпионата Франции против «Лилля» (5:1).

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