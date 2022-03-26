Гол Месси помог сборной Аргентины разгромить Венесуэлу в отборочном матче ЧМ-2022

Сборная Аргентины по футболу на своём поле разгромила Венесуэлу в отборочном матче чемпионата мира со счётом 3:0. Встреча состоялась на стадионе «Бомбонера» в Буэнос-Айресе.

Футболисты «альбиселесте» забили один гол до перерыва и ещё два в концовке игры. По разу отличились Николас Гонсалес, Анхель Ди Мария и Лионель Месси.

Аргентинцы набрали 38 очков, сохранив второе место в южноамериканской зоне. Команда ещё в ноябре гарантировала себе путёвку в финальный турнир, который пройдёт с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.