Сборная России проведет контрольный матч с молодежной командой в двух разных составах

Команда Валерия Карпина проведет игру в двух разных составах — по одному на каждый тайм.

Сегодня основная и молодежная сборные России проведут совместную тренировку на базе в Новогорске, в рамках которой команды проведут товарищескую игру. Начало занятия запланировано на 16.30 (мск).