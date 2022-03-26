Сборная России проведет контрольный матч с молодежной командой в двух разных составах

Команда Валерия Карпина проведет игру в двух разных составах — по одному на каждый тайм.
Состав сборной России на первый тайм: Сафонов, Заика, Дивеев, Осипенко, Терехов, Фомин, Баринов, Жемалетдинов, Бакаев, Тюкавин, Мостовой.
Состав сборной России на второй тайм: Шунин, Самошников, Чистяков, Джикия, Круговой, Кучаев, Глебов, Кузяев, Сутормин, Сергеев, Зиньковский.
Сегодня основная и молодежная сборные России проведут совместную тренировку на базе в Новогорске, в рамках которой команды проведут товарищескую игру. Начало занятия запланировано на 16.30 (мск).