В Аргентине предложили отправить сердце Марадоны со сборной на ЧМ в Катаре

Как сообщает ESPN, вместе с футболистами сборной Аргентины в Катар хотят отправить сердце умершего в ноябре 2020 года легендарного футболиста Диего Марадоны.

Марадона помог Аргентине выиграть турнир в 1986 году.

Сейчас сердце Марадоны хранится в отделении патологической анатомии полиции Буэнос-Айреса. Его извлекли из тела известного в прошлом футболиста для изучения патологоанатомом.

Пока неизвестно, как на подобное предложение отреагирует семья Марадоны или футбольная ассоциация Аргентины.