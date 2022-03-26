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19:25 (мск), источник: Sport24

В Аргентине предложили отправить сердце Марадоны со сборной на ЧМ в Катаре

Рекламная компания из Аргентины придумала необычный способ привлечь внимание к выступлению национальной команды на ЧМ-2022.

Аргентина
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Источник: AP 2022

Как сообщает ESPN, вместе с футболистами сборной Аргентины в Катар хотят отправить сердце умершего в ноябре 2020 года легендарного футболиста Диего Марадоны.

Марадона помог Аргентине выиграть турнир в 1986 году.

Сейчас сердце Марадоны хранится в отделении патологической анатомии полиции Буэнос-Айреса. Его извлекли из тела известного в прошлом футболиста для изучения патологоанатомом.

Пока неизвестно, как на подобное предложение отреагирует семья Марадоны или футбольная ассоциация Аргентины.

Сборная Аргентины уже гарантировала себе участие в ЧМ-2022.

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