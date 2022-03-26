В Аргентине предложили отправить сердце Марадоны со сборной на ЧМ в Катаре
Рекламная компания из Аргентины придумала необычный способ привлечь внимание к выступлению национальной команды на ЧМ-2022.
Аргентина
Рекламная компания из Аргентины придумала необычный способ привлечь внимание к выступлению национальной команды на ЧМ-2022.
Как сообщает ESPN, вместе с футболистами сборной Аргентины в Катар хотят отправить сердце умершего в ноябре 2020 года легендарного футболиста Диего Марадоны.
Марадона помог Аргентине выиграть турнир в 1986 году.
Сейчас сердце Марадоны хранится в отделении патологической анатомии полиции Буэнос-Айреса. Его извлекли из тела известного в прошлом футболиста для изучения патологоанатомом.
Пока неизвестно, как на подобное предложение отреагирует семья Марадоны или футбольная ассоциация Аргентины.
Сборная Аргентины уже гарантировала себе участие в ЧМ-2022.