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19:35 (мск), источник: Sport24

Карпин: Надеемся, что сборную России допустят к Лиге наций. Хотя верится с трудом

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил шансы на участие в Лиге наций и отборочном турнире чемпионата Европы после того, как ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от международных соревнований из-за ситуации вокруг Украины.

РоссияЧемпионат Европы: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

— Прогнозы давать смысла нет никакого. Первая наша надежда, что нас допустят к Лиге наций в июне, хотя верится с трудом, честно говоря. Но хотелось бы там поучаствовать. Если нет, то следующий шаг — попасть в отбор на чемпионат Европы.

— Думаете, нас пустят на чемпионат Европы?

— Думать можно, когда ты что-то знаешь об этом. Ты можешь либо надеяться либо не надеяться. Надеемся, что да. А как будет, и что я думаю — это вообще некорректный вопрос, — сказал Карпин в интервью ютуб-каналу МЯЧ Production.

После отстранения от международных соревнований сборная России уже пропустила игру с Польшей в полуфинале стыкового турнира за выход на ЧМ-2022 и лишилась шансов попасть на турнир.

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