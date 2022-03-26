Карпин: Надеемся, что сборную России допустят к Лиге наций. Хотя верится с трудом

— Прогнозы давать смысла нет никакого. Первая наша надежда, что нас допустят к Лиге наций в июне, хотя верится с трудом, честно говоря. Но хотелось бы там поучаствовать. Если нет, то следующий шаг — попасть в отбор на чемпионат Европы.

— Думаете, нас пустят на чемпионат Европы?

— Думать можно, когда ты что-то знаешь об этом. Ты можешь либо надеяться либо не надеяться. Надеемся, что да. А как будет, и что я думаю — это вообще некорректный вопрос, — сказал Карпин в интервью ютуб-каналу МЯЧ Production.