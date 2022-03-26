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19:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная России победила молодежную команду в тренировочном матче

26 марта на базе в Новогорске прошло совместное занятие национальной и молодежной сборных России.

Россия
Россия U21
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Источник: РИА "Новости"

26 марта на базе в Новогорске прошло совместное занятие национальной и молодежной сборных России. Оно закончилось двусторонним матчем.

Взрослая сборная России одержала победу с минимальным счетом — 1:0. Автором победного мяча в середине первого тайма стал нападающий Константин Тюкавин, который поразил ворота соперника ударом пяткой.

В конце первой половины встречи повреждение получил полузащитник Дмитрий Баринов.

Во второй тайме лучший шанс отличиться не использовал нападающий Иван Сергеев. Он вышел один на один, обвел вратаря, но с острого угла пробил мимо ворот.

Команда Валерия Карпина провела игру в двух разных составах — по одному на каждый тайм.

Состав сборной России на первый тайм: Сафонов, Заика, Дивеев, Осипенко, Терехов, Фомин, Баринов, Жемалетдинов, Бакаев, Тюкавин, Мостовой.

Состав сборной России на второй тайм: Шунин, Самошников, Чистяков, Джикия, Круговой, Кучаев, Глебов, Кузяев, Сутормин, Сергеев, Зиньковский.

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